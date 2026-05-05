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使用 watsonx Orchestrate 集中管理您所有的 AI 智能体

watsonx Orchestrate 中新增的智能体控制平面提供了一种集中化的方式来运行、管理和治理组织的智能体体系。

发布日期 2026年5月5日

企业并不需要另一种构建智能体的方式——他们需要一种将已有智能体投入实际运营的方式。在大型组织中，智能体正在各处被创建——来自不同的团队、工具和框架。有些是内部自建的，有些来自供应商，还有一些嵌入在应用程序中。随着采用的增长，这种多样性只会不断增加。

组织希望灵活地使用自己选择的工具来构建和运行 AI 智能体。实践中，大多数企业会继续在多种框架和开发方法中运作。一直缺少的是管理这种现实情况的方法。

IBM watsonx Orchestrate 基于开放的方法构建，能将智能体汇集到统一的操作层中，而无需团队重新构建已有的东西。借助其新的智能体控制平面功能，Orchestrate 提供了一种简化的方式来 管理和治理组织的智能体体系，无论这些智能体是如何构建的或在何处运行。

watsonx Orchestrate 的六大关键增强功能

1. 跨框架和环境运行智能体

大多数公司不会将智能体构建方式标准化为单一模式。相反，他们会继续运行由不同技术和框架创建的多种智能体，且常常分布在多个团队中。

watsonx Orchestrate 现在开始通过支持其原生环境之外的智能体来解决这一问题。目前，这包括 IBM 原生智能体、Langflow 智能体、LangGraph 智能体以及使用开放 A2A 协议构建的智能体，更广泛的互操作性即将推出。这提供了一条切实可行的路径来减少碎片化，同时保留现有投资。

在实践中，这意味着：

  • 来自 LangGraph 和 A2A 等框架的受支持智能体可以被引入 Orchestrate
  • 智能体可以在安全、隔离的环境中使用共享服务来运行
  • 可以更一致地对受支持的智能体应用监控和评估

这种方法使组织能够开始整合运营可见性和控制力，而无需完全重建或转向单一开发框架。

2. 观察、评估和优化智能体

在生产环境中运行智能体需要的不仅仅是部署。团队需要了解智能体的行为表现、性能如何以及哪些方面需要改进。 watsonx Orchestrate 引入了以下运营能力来支持这一点：

  • 跨交互和工作流的可观测性与追踪
  • 构建时和运行时的评估，以衡量质量和性能
  • 性能、成本和结果的持续优化

这些功能帮助团队从初始部署过渡到持续管理，从而随着时间的推移实现更一致的性能和更好的结果。

3. 按您希望的方式构建智能体

该平台还改进了团队在部署前设计、测试和理解智能体行为的方式。 新增功能包括：

  • 针对真实场景的内置评估和模拟
  • 高级调试和工作流检查
  • 改进后的原生智能体和导入智能体的开发体验

这支持更快的开发周期，同时有助于降低智能体投入生产前的风险。

4. 凭借内置的信任、安全与身份信息，安全地扩展 AI

随着智能体与企业系统的交互日益深入，安全与治理变得至关重要。 watsonx Orchestrate 在整个生命周期中提供了企业级的控制能力：

  • 集中化的身份与凭据管理
  • 控制策略执行与审计日志记录
  • 隔离与分段

这些功能有助于确保智能体在明确的边界内运行，并具备适当的监督和可追溯性。

5. 通过控制策略与护栏来管控智能体行为

统一的 AI 网关，可对受支持的智能体、模型和工具在生产环境中的行为提供集中化监督。功能包括：

  • 运行时控制策略执行
  • 安全和合规保障措施
  • 控制触发器的监控

这使得组织能够应用一致的操作策略，并保持对智能体行为的控制。

6. 发现可信的智能体与工具

受治理的目录为 AI 资产提供了结构和可见性。功能包括：

  • 包含智能体和工具及其性能指标的集中式目录
  • 认证与发布工作流
  • 从开发到生产的全生命周期管理

随着 AI 在组织内的采用范围扩大，这有助于实现更好的复用、可见性和治理。

从分散的 AI 投资到统一、受治理和优化的运营

随着企业大规模使用 AI，智能体的数量和多样性将持续增长。有效管理这一格局正在成为一项核心运营要求。

IBM watsonx Orchestrate 将您的整个智能体生态系统汇集到一个控制平面中——这样您就能了解正在发生什么，管理智能体之间的协作方式，并扩大能为业务带来成果的部分。

  • 开放式架构可确保与您已在使用的智能体、工具和系统协同工作，而无需您重新构建或替换它们。
  • 混合式可确保您可以跨云、本地和现有系统运行智能体，而无需更换平台。
  • 值得信赖，具有内置的安全性、治理和合规性。
  • 混合式可确保您可以在最有意义的地方运行 AI——跨云和本地环境。

这种方法不要求将技术栈标准化为单一方案，而是让组织在智能体构建方式上保持灵活性，同时建立起一致的管理、治理和优化方式。

对于那些已超越实验阶段、进入大规模生产级 AI 应用的组织而言，这代表着一个重要的转变——从构建单个智能体转向运营一个集成的智能体生态系统。

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Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate