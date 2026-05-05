使用 watsonx Orchestrate 集中管理您所有的 AI 智能体

watsonx Orchestrate 中新增的智能体控制平面提供了一种集中化的方式来运行、管理和治理组织的智能体体系。
企业并不需要另一种构建智能体的方式——他们需要一种将已有智能体投入实际运营的方式。在大型组织中，智能体正在各处被创建——来自不同的团队、工具和框架。有些是内部自建的，有些来自供应商，还有一些嵌入在应用程序中。随着采用的增长，这种多样性只会不断增加。
组织希望灵活地使用自己选择的工具来构建和运行 AI 智能体。实践中，大多数企业会继续在多种框架和开发方法中运作。一直缺少的是管理这种现实情况的方法。
IBM watsonx Orchestrate 基于开放的方法构建，能将智能体汇集到统一的操作层中，而无需团队重新构建已有的东西。借助其新的智能体控制平面功能，Orchestrate 提供了一种简化的方式来 管理和治理组织的智能体体系，无论这些智能体是如何构建的或在何处运行。
大多数公司不会将智能体构建方式标准化为单一模式。相反，他们会继续运行由不同技术和框架创建的多种智能体，且常常分布在多个团队中。
watsonx Orchestrate 现在开始通过支持其原生环境之外的智能体来解决这一问题。目前，这包括 IBM 原生智能体、Langflow 智能体、LangGraph 智能体以及使用开放 A2A 协议构建的智能体，更广泛的互操作性即将推出。这提供了一条切实可行的路径来减少碎片化，同时保留现有投资。
在实践中，这意味着：
这种方法使组织能够开始整合运营可见性和控制力，而无需完全重建或转向单一开发框架。
在生产环境中运行智能体需要的不仅仅是部署。团队需要了解智能体的行为表现、性能如何以及哪些方面需要改进。 watsonx Orchestrate 引入了以下运营能力来支持这一点：
这些功能帮助团队从初始部署过渡到持续管理，从而随着时间的推移实现更一致的性能和更好的结果。
该平台还改进了团队在部署前设计、测试和理解智能体行为的方式。 新增功能包括：
这支持更快的开发周期，同时有助于降低智能体投入生产前的风险。
随着智能体与企业系统的交互日益深入，安全与治理变得至关重要。 watsonx Orchestrate 在整个生命周期中提供了企业级的控制能力：
这些功能有助于确保智能体在明确的边界内运行，并具备适当的监督和可追溯性。
统一的 AI 网关，可对受支持的智能体、模型和工具在生产环境中的行为提供集中化监督。功能包括：
这使得组织能够应用一致的操作策略，并保持对智能体行为的控制。
受治理的目录为 AI 资产提供了结构和可见性。功能包括：
随着 AI 在组织内的采用范围扩大，这有助于实现更好的复用、可见性和治理。
随着企业大规模使用 AI，智能体的数量和多样性将持续增长。有效管理这一格局正在成为一项核心运营要求。
IBM watsonx Orchestrate 将您的整个智能体生态系统汇集到一个控制平面中——这样您就能了解正在发生什么，管理智能体之间的协作方式，并扩大能为业务带来成果的部分。
这种方法不要求将技术栈标准化为单一方案，而是让组织在智能体构建方式上保持灵活性，同时建立起一致的管理、治理和优化方式。
对于那些已超越实验阶段、进入大规模生产级 AI 应用的组织而言，这代表着一个重要的转变——从构建单个智能体转向运营一个集成的智能体生态系统。