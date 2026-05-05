使用 watsonx Orchestrate 集中管理您所有的 AI 智能体

企业并不需要另一种构建智能体的方式——他们需要一种将已有智能体投入实际运营的方式。在大型组织中，智能体正在各处被创建——来自不同的团队、工具和框架。有些是内部自建的，有些来自供应商，还有一些嵌入在应用程序中。随着采用的增长，这种多样性只会不断增加。

组织希望灵活地使用自己选择的工具来构建和运行 AI 智能体。实践中，大多数企业会继续在多种框架和开发方法中运作。一直缺少的是管理这种现实情况的方法。

IBM watsonx Orchestrate 基于开放的方法构建，能将智能体汇集到统一的操作层中，而无需团队重新构建已有的东西。借助其新的智能体控制平面功能，Orchestrate 提供了一种简化的方式来 管理和治理组织的智能体体系，无论这些智能体是如何构建的或在何处运行。