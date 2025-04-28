DevSecOps 将安全责任分散并共享给相关的开发、运营及安全团队。

强化开发运维安全的需求源于网络威胁无处不在的现状，这已成为当前环境的基本特征。盗窃与破坏并非人类行为的新元素，唯有被窃取的物资类型和实施犯罪的手段得到了更新。现代网络罪犯觊觎的不再是黄金财宝，而是价值连城的数据缓存，并通过电子盗窃实施犯罪。

此类犯罪分子已极度擅长利用软件系统各层级及各开发阶段的网络安全漏洞，因此前瞻性企业正着力在开发各阶段强化安全状况。DevSecOps 全面支持这一使命，致力于应对数据泄露等安全挑战，消除潜藏在开发流程各环节的安全隐患。

DevSecOps 的兴起标志着企业安全观念的转变。曾几何时，众多组织将开发运维安全视为事后补救措施。安全检测往往与 SDLC 末期的其他最终检查一并实施。这种做法容易形成信息孤岛，隐藏安全漏洞，而最终所需进行的修正成本，远高于在早期发现并修复时的代价。

此类陈旧观念依然存在，但对于大多数企业而言，开发运维安全已取得显著进步。DevSecOps 充分认识到软件开发团队当前面临各类威胁的高度复杂性，致力于在开发早期阶段处理网络安全问题，并将安全风险应对责任分散给多数或全部相关团队成员共同承担。

这种在项目早期阶段即强化安全性的概念被称为“左移”。该术语假设观察者正在审视从左至右的生产时间轴。 实施 左移测试 意味着在图表左端 （即项目启动阶段）就集成强化测试。