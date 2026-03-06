LLM 可能非常有用，但它们的应用带来了伦理和社会风险。这些风险并非由糟糕的设计或开发人员错误引起：它们是人性和我们训练 LLM 方式的根本结果。

LLM 通过在海量未标记文本样本上进行自监督预训练来获得其核心知识和语言能力。在“学习”了其训练数据中数十亿个句子中的模式之后，LLM 可以生成遵循这些模式的语法连贯的文本。

但这样做，这些模型输出也可能复现该训练数据集中存在的任何有害内容。如果训练数据包含偏见、不准确、有毒内容或歧视性观点，那么 LLM 生成的文本也会如此。如果通过不加区分地抓取互联网收集的训练数据包含私人或敏感信息，LLM 可能会泄露该信息。一般来说，LLM 生成输出的概率性本质可能导致有害的 AI 幻觉。

滥用 LLM 的可能性带来了进一步的风险。如果其训练数据包含制造武器或危险化学品的信息，LLM 可能帮助个人伤害他人。如果没有防护措施，LLM 可能被用来生成危险（但令人信服）的错误信息。在最极端的假设场景中，未对齐的 AI 模型理论上可能引发核战争。

对齐问题可能以意想不到的方式出现。AI 领域一个著名的思想实验是哲学家 Nick Bostrom 的“回形针最大化者”场景。Bostrom 描述了一个被赋予制造回形针任务的人工超级智能，它认定实现其目标的最佳方式是开始“首先将整个地球，然后是将越来越大的太空部分，改造成回形针制造设施。”2

LLM 对齐作为一门学科应运而生，旨在将这些风险降低到足以使大语言模型适用于实际应用，并足够安全以支持其持续发展。LLM 融入我们日常生活的程度越深，理解和考虑与人类利益潜在的不对齐就越重要。