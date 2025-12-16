AI 使复杂的模型能够更智能地抓取网站，通过自适应工作流适应不断变化的数字环境，甚至以更符合道德的方式执行，避免简单网页抓取工具的陷阱。

AI 抓取也使这一过程更容易、更具成本效益。如今，电商初创公司可以用它进行市场研究和社交媒体分析。学术研究人员可以分析新闻文章、亚马逊产品列表或 LinkedIn 上的职位发布。SEO 专家可以监控关键词排名、反向链接和竞争对手网站以保持领先。AI 公司可以使用提取的数据来训练自己的模型。

诸如 browse.ai 之类的无代码界面 通过使用模板、拖拽操作和自动触发器，使得构建抓取器变得简单。这些 AI 工具甚至可以捕获每个页面的屏幕截图以供审计。

虽然网页抓取本身并非非法或不道德，但以不道德的方式进行时可能会产生问题。合法的用例包括数据分析、研究和竞争性价格监控。通常被认为不道德的抓取任务包括抓取私人数据、使服务器过载或剽窃内容。从业者有责任以道德的方式收集数据，并遵守有关数据收集的相关监管框架。