数据清理的目的是帮助确保数据准确、完整、一致，并可用于分析或决策。数据清理流程致力于解决常见的数据质量问题，如重复、缺失值、不一致、语法错误、不相关的数据和结构性错误。

数据清理也是有效数据管理的核心组成部分，它有助于确保数据在其生命周期的每个阶段均保持准确、安全且可访问。

高质量或“干净”的数据对于有效采用人工智能 (AI) 和自动化工具至关重要。此外，组织还可利用 AI 来帮助简化数据清理流程。