数据清理也称为数据净化，它是识别和更正原始数据集中的错误和不一致问题以提高数据质量的流程。
对于拥有干净且管理完善的数据的组织，它们能更好地做出可靠的数据驱动型决策、快速响应市场变化并简化工作流操作。
清理数据是数据科学不可或缺的组成部分，因为它是数据转换的重要第一步：数据清理可提高数据质量，而数据转换可将高质量的原始数据转换为可用的分析格式。
数据转换有助于组织充分解锁数据的潜力，以便利用商业智能 (BI)、数据仓库和大数据分析。如果源数据“不干净”，这些工具和技术的输出则可能不可靠或不准确，从而会导致决策失误和效率低下。
同样，干净的数据也是组织内 AI 和机器学习 (ML) 取得成功的基础。例如，数据清理有助于确保机器学习算法通过准确、一致和无偏倚的数据集进行训练。如果没有清洁数据作为基础，算法则可能会产生不准确、不一致或有偏倚的预测，从而降低决策的有效性和可靠性。
数据清理的主要优点包括：
基于干净、高质量数据的决策更有可能提供实效，并与业务目标保持一致。相比之下，基于脏数据（包含重复数据、印刷错误（拼写错误）或不一致问题）的业务决策则可能会导致资源浪费、错失机会或战略失误。
干净数据有助于员工花更少时间来修复错误和不一致问题，从而加快数据处理。随后，团队便有更多时间专注于数据分析和洞察分析。
数据质量低下可能会导致代价高昂的错误；例如，由于重复记录而导致库存积压，或因数据不完整而误解客户行为。数据清理有助于防止这些错误，从而节省资金并降低运营风险。
干净数据可通过保持数据的准确性和时效性来帮助组织遵守数据保护法规，例如欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)。此外，它还能防止意外保留冗余信息或敏感信息，从而降低安全风险。
数据清理对于训练出有效的机器学习模型至关重要。干净数据能提高输出的准确性，并有助于确保模型能很好地泛化到新的数据，从而形成更可靠的预测。
数据清理有助于确保组合数据在各系统中保持一致且可用，从而防止因数据格式或标准的冲突所引发的问题。此功能对于数据整合非常重要；在此领域，干净和标准化的数据有助于确保不同的系统能有效地相互通信和共享数据。
数据清理通常始于评估。此评估也称为数据分析，它涉及审查数据集以识别需纠正的质量问题。识别到问题时，组织可能会采用各种数据清理技术，其中包括：
在同一数据集中以不同的格式或结构表示数据时，就会出现不一致问题。例如，日期格式便是一种常见差异，如“MM-DD-YYYY”与“DD-MM-YYYY”。格式与结构的标准化有助于确保一致性和兼容性，从而实现准确的分析。
异常值是指由错误、罕见事件或真实异常所引发的与某一数据集中其他数据点存在明显偏差的数据点。这些极端值可能会扭曲平均值或趋势，从而影响分析和模型的准确性。数据管理专业人员可通过评估异常值是数据错误还是有意义的值来解决异常值。然后，他们可根据与此分析的相关性来决定要保留、调整还是删除这些异常值。
数据去重是一种精简流程，它可通过消除相同信息的多余副本来减少冗余数据。由于集成问题、手动数据输入错误或系统故障而重复处理同一数据点时，便会出现重复记录。重复数据可能会导致数据集膨胀或扭曲分析，从而得出不准确的结论。
当因数据收集不完整、输入错误或系统故障而导致数据点缺失时，便会出现缺失值。这些差异可能会扭曲分析、降低模型准确性并限制数据集的实用性。为解决此问题，数据专业人员可能会用估计数据来替换缺失值、删除不完整的条目或标记缺失值，以供进一步调查。
数据清理流程结束时所进行的最终审查对于确保数据的干净、准确并可用于分析或可视化均至关重要。数据验证通常涉及使用手动检查或自动化数据清理工具来检查是否存在任何残余错误、不一致的数据或其他异常。
数据科学家、数据分析师、数据工程师和其他数据管理专业人员可通过手动方法（例如 Microsoft Excel 电子表格中的目视检查、交叉引用或数据透视表）执行数据清理。
此外，他们还可能会使用 Python、SQL 和 R 等编程语言来运行脚本，并自动执行数据清理流程。其中很多方法均受到开源工具的支持，而这些工具可为各种规模的组织提供灵活性以及经济高效的解决方案。
但是，AI 也可用来帮助自动执行和优化多个数据清理步骤，其中包括：
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