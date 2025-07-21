预训练模型是一种机器学习模型，预先在大型数据集上针对特定任务（通常是通用型）进行过训练，然后可以针对不同但相关的任务重复使用或微调。与从零开始训练模型相比，预训练模型为开发团队节省了时间、数据和计算资源。
构建预训练模型需要大量资源、基础设施和专业知识，通常由大型科技公司、学术机构、非营利组织和开源社区共同完成。在深度学习等领域，模型往往需要数百万个参数，预训练模型为从业者提供了起点，使其在构建机器学习应用时避免每次都“重新发明轮子”。
模型训练就是“教”机器学习模型在一组与最终用例相关的示例数据集上优化其性能。这些训练数据必须类似于模型将要处理的现实问题，只有这样，模型才能学习数据的模式和关系，进而根据新数据做出准确的预测。
这个学习过程涉及调整模型的参数，即数学函数中的权重和偏差，其构成其底层机器学习算法。此类调整旨在获得更准确的输出。
从数学上讲，这个过程的目标是最小化用于量化模型输出误差的损失函数。当输出低于某个阈值时，该模型即被视为“已训练”。而在强化学习中，目标则正好相反：模型参数的优化旨在最大化奖励函数，而非最小化损失函数。
模型训练需要收集和预处理数据、将训练数据输入模型、测量损失、优化参数以及测试验证数据的性能等一系列过程。不断重复这一工作流，直到获得令人满意的结果为止。训练可能还涉及调整超参数（影响学习过程但本身不可“学习”的结构性选择），这个过程称为超参数调整。
预训练模型的主要优点在于，开发人员无需从零开始，而是可以使用那些已经学习过通用功能（例如，语言结构或视觉形状）的模型，并在更小的特定领域数据集上对其微调。微调是迁移学习的几种类型之一；而迁移学习则指使预训练模型适应新用途的一系列技术的总称。
使用预训练的模型可以加速开发进程，并允许初创公司等可能缺乏足够算力、数据或基础架构的小型实体，也能够体验最先进的模型。这就好比买一件成衣，然后根据穿着者的身材量身修改。
使用预训练模型意味着，从业者可以直接使用那些已经在现实场景中验证、基准测试和检验的架构。这可以降低风险，并有助于确保可靠性。热门的预训练模型通常附带详尽的文档、教程和代码，可用于根据具体项目需求来调整模型。
众多组织都在使用预训练的大型语言模型 (LLM) 来推运自然语言处理 (NLP) 用例，例如问答、情感分析、语义分割、生成式 AI等。这份详尽的 LLM 列表囊括了许多最受欢迎的选项。其他 AI 模型专攻于计算机视觉领域，如物体检测和图像分类模型。
对于基于图像的模型而言，最早出现且最具影响力的资源之一是 ImageNet，这一海量数据集已成为计算机视觉的行业基准。诸如 ResNet 和 Inception 等经 ImageNet 上训练的架构，是计算机视觉工作流的基础。这些模型擅长功能提取，能够识别对新图像分类有用的边缘、纹理和形状。
目前有许多模型中心和库，可供组织托管预训练模型。以下是一些最典型的例子：
PyTorch Hub 是一个预训练模型存储库，旨在促进研究的可重复性，并简化在 Python PyTorch 生态系统中的使用预训练模型的过程。
TensorFlow Hub 是一个经训练的模型库，可以进行微调并可随时随地部署。BERT 模型和 Faster R-CNN（卷积神经网络）等模型，仅需几行代码即可复用。
Hugging Face Models 专注于 NLP 和视觉模型，提供最先进的模型（如 BERT、GPT 等）以及用于推理和训练的工具和教程。IBM Granite 系列的预训练模型均可在 Hugging Face 上找到。这些模型开放、高性能、可信，并针对业务用例进行了优化。Granite 包含用于语言、视觉、语音和时间序列等方面的模型。
Kaggle 是一个数据科学与机器学习平台，为竞赛、数据集以及社区协作和学习提供空间。
GitHub 是一个专有的开发者平台，允许开发人员创建、存储、管理和分享他们的代码。许多研究人员和公司会在这里的资源库中发布经预训练的模型，并附带代码、权重和文档。
NVIDIA NGC 目录提供专为 GPU 加速而优化的预训练模型，涵盖计算机视觉、医学成像和语音 AI 等领域。
OpenAI Models 通过 API 提供其生成式预训练的变换器模型，即 GPT，例如 ChatGPT 聊天机器人、Codex 和 DALL-E。通过 OpenAI API 或 Azure OpenAI 等平台，基于云进行访问，而非直接下载。
KerasHub 是一个预训练模型库，旨在简单、灵活和快速地提供主流架构的 Keras 3。
IBM Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和护栏选项。
企业认识到，他们无法使用不信任的基础模型来扩展生成式 AI。下载摘录内容以了解为何 IBM 及其旗舰产品“Granite 模型”被评为“出色表现者”。
深入了解 watsonx 组合中基础模型库，从容自信地为您的业务扩展生成式 AI。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。