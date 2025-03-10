生成式 AI (Gen AI) 的蓬勃发展使人们关注其背后的驱动力：大型语言模型 (LLM)。目前已经存在数十种 LLM，但随着技术的快速发展，越来越多的人工智能 (AI) 模型将不断涌现。

从汽车行业的角度来思考这个问题。全球数百家汽车制造商都有自己的车型，以满足不同消费者的需求。随着时间推移，汽车也发生了变化，从燃料汽车发展到拥有众多智能功能的电动汽车。

LLM 也是如此。这些 AI 系统最初是基础模型，由多个神经网络层组成，这些神经网络层在大量数据集上进行训练。



这些模型采用深度学习技术来完成自然语言处理 (NLP) 和自然语言理解 (NLU) 任务。但是，它们的能力已经得到提升，包括 agentic AI 功能和推理能力。

这一快速的演进意味着 LLM 的环境处于不断变化的状态。 AI 开发人员必须不断更新他们的模型，甚至构建新的模型，才能跟上快速的发展步伐。

虽然内容摘要、机器翻译、情感分析和文本生成 等 NLP 和 NLU 任务仍然继续，但是 AI 开发人员正在根据特定用例定制自己的模型。



例如，有些 LLM 专门用于代码生成，而另一些 LLM 则用于处理视觉语言任务。

虽然不可能提及现有的每个 LLM，但下面列出了一些当前最流行的大型语言模型，以帮助组织缩小选择范围，并考虑哪种模型能满足其需求：