现代深度学习模型由人工神经网络构建，并由多层互连节点（或“神经元”）组成。每个神经元都有一个激活函数：这是对上一层接收到的数据进行的数学运算，其输出为下一层的输入提供信息。经典的前馈神经网络 (FFN) 在处理信息时，会将输入数据从一层神经元逐步传递到下一层神经元，直至到达外层，在那里进行最终预测。一些神经网络架构包含额外的元素，如 转换器 模型 中的自注意力机制，这些元素可以捕捉输入数据中的其他模式和依赖关系。

不同层和神经元之间的连接由可学习的模型参数介导：可变权重（和偏差）会放大或减弱网络输出的特定部分对网络其他部分的影响。深度学习模型通过调整这些参数，使用梯度下降等优化算法进行“学习”，以提高预测的准确性。

虽然参数数量越多，模型的容量（吸收信息和模式的能力）就越大，但同时也增加了训练和运行模型所需的计算资源。在一个典型的深度学习模型中（这里称为密集模型），整个网络经过执行，以便处理任何输入。这就造成了模型容量和实用性之间的权衡。

与传统的密集模型不同，混合专家使用条件计算来强制稀疏性：MoE 模型不是将整个网络用于每个输入，而是学习计算成本低的映射函数，该函数确定网络的哪些部分（换句话说，哪些专家）最有效地处理给定的输入，例如用于表示 NLP 任务中的单词或单词片段的单个标记。

这可以增加模型的容量（通过扩大参数的总数），而不会相应增加训练和运行所需的计算负担（因为并非所有这些参数都必须在任何给定时间使用）。