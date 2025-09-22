2025 年机器学习指南

机器学习 (ML) 是人工智能 (AI) 的一个子集，专注于能够“学习”训练数据模式，并随后对新数据做出准确推断的算法。这种模式识别能力使机器学习模型能够在没有明确、硬编码指令的情况下做出决策或预测。机器学习，尤其是深度学习，是大多数现代 AI 系统的支柱。