灵感源自热力学的深度学习模型



Sohl-Dickstein 等人在 2015 年的论文《Deep Unsupervised Learning using Nonequilibrium Thermodynamics》中首次引入了灵感源自物理学的扩散模型。该模型的算法应用了朗之万动力学（ibm.com 外部链接），这是一种分子系统运动建模方法，支持扩散模型的基本前提：将数据转化为噪声，以便将噪声转化为数据。



关于概率密度函数的说明

与变分自动编码器 (VAE) 等大多数生成模型一样，Sohl-Dickstein 的算法对概率密度进行建模：随机采样变量 x 落入特定值范围内的相对似然。本质上，为训练数据集进行概率密度函数建模允许算法生成高度可能适合训练数据分布的样本。在生成新图像时，模型根据从训练数据模式中学到的概率分布，假设像素值以这种特定方式分布的概率很高。

从逻辑上讲，概率密度函数要求所有可能性的似然总和为 1。换句话说，所有可能性的百分比概率总和必须正好为 100%。在实践中，这通常需要一个归一化常数：概率函数中包含的一个值，可将总概率降至 1。

计算适用于所有可能变量值的归一化常数通常很困难：技术上可以求解，但需要无限的时间来计算。在这种情况下，基于似然的模型必须仅限于特定模型架构，或者开发巧妙的解决方法，以易于处理的方式近似归一化常数。