预处理还可能涉及特征选择，即选取 Scikit-learn 相关特征的子集进行模型训练。此步骤可以通过删除无相关列或使用递归特征消除 (RFE) 或互信息 (MI) 等技术来完成。递归特征消除是一种用于选择数据集中最重要特征的技术，它通过迭代移除特征并基于简化特征集重新训练模型，最终识别出表现最好的特征。互信息则衡量一个随机变量包含另一个随机变量的信息量，从而识别与目标结果高度相关或关联的特征。该方法适用于选择信息量大的变量。此外，处理缺失值至关重要，Scikit-learn 提供了多种填补方法，如均值/中位数插补、前向填充/后向填充或其他更复杂的方法。