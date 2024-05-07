从最一般的意义上讲，数据增强是指通过提供缺失数据点来提高数据集的可分析性以便补充所谓“不完整数据集”的方法。1它在机器学习领域的体现方式为：通过生成预先存在数据的修改后副本，从而增加数据集的大小和多样性。因此，就机器学习而言，增强数据可理解为人工提供可能不存在的现实数据。

数据增强改善了机器学习模型的优化和泛化。换句话说，数据增强可以减少过拟合并提高模型稳健性。2大型、多样化的数据集可以提高模型性能，这是机器学习的公理。然而，出于多种原因（从道德和隐私问题到手动编译必要数据的耗时工作），获取足够的数据可能很困难。数据增强提供了一种增加数据集大小和可变性的有效方法。事实上，研究人员广泛使用数据增强来纠正不平衡的数据集。3

许多深度学习框架（例如 PyTorch、Keras 和 Tensorflow）都提供了用于增强数据（主要是图像数据集）的功能。Python 包 Ablumentations（可在 Github 上获取）也被许多开源项目采用。Albumentations 允许增强图像和文本数据。