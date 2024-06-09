“Apriori”由 Rakesh Agrawal 和 Ramakrishnan Srikant 于 1994 年提出（ibm.com 外部链接），该算法源于它在计算中使用的频繁项集的先验知识。该算法通过对数据进行多次迭代以识别 k 个项集，即经常一起出现的 k 个项。然后，使用这些 k 项集来标识 k+1 项集。Apriori 算法依赖于这样一种洞察见解，即向频繁购买的项集添加项只会降低其频率，而不是增加频率。该过程依赖于 Apriori 属性，即如果某项集在数据集中频繁出现，则其所有子集也必须频繁出现。相反，如果某个项集被标识为不频繁，则其所有超集都被视为不频繁。

Apriori 算法适用于各种类型的数据集，尤其是由事务型数据库生成的数据集，通常用于市场篮子分析，以支持推荐系统。例如，当使用销售服装和鞋子的电子商务平台时，购物者搜索鞋子，并决定将一双黑色正装鞋添加到购物车。然后，购物者注意到界面推荐了其他要购买的商品，比如袜子。此推荐系统的工作方式之一是通过了解客户的购买模式，并将可能一起被购买的物品关联起来。

使用 Apriori 算法的最大优势之一在于其简单性和适应性。然而，Apriori 算法在处理大型数据集时效率并不高。由于候选项集生成的多次迭代过程可能会使计算成本变得非常高且占用大量内存。为了缓解这些问题，Apriori 通常与其他技术相结合。

Apriori 函数已集成到许多流行的编程语言中，包括 Python、Java 和 R，使得生成高质量的关联规则和频繁项集能够轻松集成到现有的应用程序或系统中。