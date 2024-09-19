数据泄露通常由常见原因引起。防护薄弱的云存储和配置错误的防火墙是较为普遍的诱因，此外，其他情况还包括：



人为错误

敏感数据管理不当（例如将邮件错发收件人，或未经授权共享机密信息）极易导致泄露。

社会工程和网络钓鱼

黑客利用人为因素，诱骗员工泄露个人数据（如社会安全号码或登录凭证），从而发起更深层次、更大规模的攻击。

内部威胁

能够接触敏感信息的不满员工或承包商可能故意泄露数据。

技术漏洞

未打补丁的软件、脆弱的身份验证协议和过时的系统，为恶意行为者利用泄露创造了条件。随着云和微服务架构的普及，配置错误的 API 日益成为风险载体，可能无意中暴露敏感数据。

传输中的数据

通过电子邮件、即时通讯或 API 调用传输的敏感数据可能被截获。若未采取加密等适当的数据保护措施，这些信息便可能遭到未授权访问。加密标准和网络分段是保护传输中数据的有用工具。

静态数据

存储在数据库、服务器或云中的信息，可能因安全设置缺陷或权限配置不当而泄露。例如，对源代码、社会安全号码或商业机密等信息的开放访问会带来安全风险。实施安全的访问控制、最小权限原则和持续监控，有助于机构深入了解潜在的安全隐患。

使用中的数据

若存在终端漏洞（如未加密的笔记本电脑或 U 盘存储的数据），流经系统或设备的数据即可能泄露。员工未遵守安全政策同样可能导致此类暴露。