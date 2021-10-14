知识本体在知识图谱的语境中也经常被提及，但同样，关于它们与知识图谱有何不同仍然存在争议。最终，知识本体的作用是为图中的实体创建一个正式的表示形式。它们通常基于分类法，但由于它们可以包含多个分类法，因此它保留了自己单独的定义。由于知识图谱和知识本体以类似的方式（即通过节点和边缘）进行表示，并且都基于资源描述框架 (RDF) 三元组，因此它们在可视化效果中往往彼此相似。

知识本体的一个例子可能是如果我们检查一个特定的场所，比如 Madison Square Garden。知识本体使用变量（如时间）来区分该位置的事件。像 New York Ranger 这样的球队在一个赛季内有一系列比赛将在该赛场举办。它们都是冰球比赛，而且都在同一个场地举行。但是，每个事件都通过日期和时间来区分。

网络本体语言 (OWL) 是广泛采用知识本体的一个例子，它得到万维网联盟 (W3C) 的支持，这是一个倡导互联网长期开放标准的国际社区。最终，这种知识组织由数据库、API 和机器学习算法等技术基础设施支持，它们的存在是为了帮助人们和服务于更有效地访问和处理信息。