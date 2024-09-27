AI 平台可以帮助您利用 AI 技术的力量，为您的业务带来一系列好处，例如提高自动化、规模化、安全性等。这些平台使企业能够分析海量数据，获得有价值的洞察分析，并迅速适应不断变化的市场动态，最终促进创新和竞争优势。

提高自动化程度

自动化在加快整个数据生命周期中的活动规模和速度方面发挥着关键作用。一旦团队确定了一个成功且可重复的过程（例如一致的数据标记），他们就可以寻求使用机器学习来实现自动化的方法。在这种情况下，利用 AI 平台的功能来自动化数据标记将提高预测的准确性，并增强数据变量的可用性。

更强的可扩展性

在机器学习模型的训练和生产阶段，可扩展性至关重要，因为在本地设备（如笔记本电脑）上构建和训练模型存在一定的局限性。虽然这对于较小数据集可能足够，但数据科学家却无法使用这种方法来开发更复杂的模型。基于扩展目的，他们需要建立一个集中化的工作流程，以便与其他从业者进行透明协作，确保数据符合标准，同时监控计算资源的可用性以及 GPU 和 TPU 的使用情况。

更好的集成

AI 平台还应提供用户友好的集成，以促进开源软件和库的使用。大多数平台已经与 PyTorch、TensorFlow 和 Scikit-learn 等流行的开源框架兼容，但为了建立全面的 AI 生态系统，还需构建能够无缝且便捷地访问 MongoDB、Redis 和 PostgreSQL 等开源平台的 AI 平台。

此外，最佳的 AI 平台是由深度参与开源社区的组织和团队开发和维护。他们为研究做出贡献，分配资源并提供专业知识，从而丰富技能和研究贡献的多样性，同时扩展数据科学和机器学习专业人员可获得的创新技术范围。

IBM 是最早的开源支持者之一，支持 Linux、Apache 和 Eclipse等有影响力的社区，推动开放许可、开放治理和开放标准。在收购 Red Hat 后，IBM 与开源的联系变得更加突出。

此外，考虑 AI 平台的部署和使用策略也至关重要。它将在本地部署还是使用云平台托管？它是仅供内部团队使用还是用于外部客户访问？这些因素对于确定最有效地集成以实现业务目标的 AI 平台也很重要。

增强安全性

数据科学家、应用程序开发人员和数据工程师经常使用开源软件包，但它们可能会对公司构成安全风险。安全控制对于帮助识别和防范快速演变的威胁至关重要。最好的 AI 平台通常会采取各种措施来确保您的数据、应用程序端点和身份受到保护。

主要安全措施包括：

改善治理

AI 治理旨在确保组织的 AI 和 ML 模型的开发和实施符合道德、负责任和合规。具备完善治理功能的 AI 平台能够在模型审批、监控和合规治理方面提升协作和协调效率。人工智能治理对于组织基于平台洞察分析进行数据驱动决策中建立可信度和依赖性至关重要。这种信任延伸到满足内部合规性要求和外部法规。

缺乏人工智能治理可能会导致效率低下、经济处罚和品牌声誉严重受损等后果。此外，还会阻碍 ML 流程的扩展，导致结果难以重现，并面临因数据错误或不完整而出错的风险。处罚可能非常严厉，例如，银行运营商可能会因存在偏见的贷款资格模式而面临高达七位数的罚款，且可能面临高达 2000 万欧元或年收入 4% 的 GDPR 罚款。

此外，确保用户访问权限的合理分配是 AI 平台治理的关键要素之一，因为这可以防止特定角色无意中造成影响整个系统的错误。IT 管理员应能够根据工作职责分配帐户、监控用户活动，并促进从业人员之间的无缝共享与协作。

寻找一个实施完善治理实践的平台，以确保数据的标准化、减少偏见，并符合行业法规的要求。

技术支持

如果您需要在培训和教育、可靠的错误报告与跟踪、问题解决或紧急响应方面获得支持，明智的做法是选择能够提供这些支持的 AI 平台。

强大的用户社区以及支持资源（例如，论坛、文档、客户支持）在解决问题和分享知识方面也同样重要。