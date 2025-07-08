当人类参与批准或覆盖 AI 输出时，责任制就不再完全由模型或其开发人员承担。

有些决策需要道德推理，这可能超出了模型的能力范围。例如，算法招聘平台的推荐结果，可能会对某些历史上被边缘化的群体造成不利影响。虽然过去几年中，ML 模型在将细微差别纳入推理的能力方面取得了长足进步，但有时，人工监督仍然是最佳方案。在面临复杂的两难处境时，HITL 允许更了解规范、文化背景和道德灰色地带的人类暂停或覆盖自动输出。

人机回圈方法能够记录决策被推翻的原因，并提供支持透明度和外部审查的审计线索。该文档能够为有力的法律辩护、合规审计和内部问责审查提供支持。

一些 AI 法规强制要求加入一定级别的 HITL。例如，《欧盟 AI 法案》第 14 条规定：“高风险 AI系统的设计和开发，应确保自然人在使用期间通过适当的人机交互界面等工具对其进行有效监督。”

该法规还指出，这种监督应通过人工操作、干预、覆盖和实时监控等实现方式，防范或最大限度地降低健康、安全或基本权利面临的风险。参与其中的人员必须具备相应的“能力”，了解系统的功能和局限性，接受过正确使用系统的训练，并有权在必要时进行干预。这种监督机制旨在鼓励系统规避伤害并确保其正常运行。