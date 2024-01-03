标签
人工智能

在医疗保健和生命科学产业中实现负责任的 AI

医院中，护士向一位幼童的母亲展示数字平板电脑

新冠疫情揭示了有关健康不平等的令人不安的数据。2020 年，美国国家卫生研究院 (NIH) 发布报告称，美国黑人死于新冠疫情的比率高于白人，尽管他们在人口中所占比例较小。根据 NIH 的说法，这些差异是由于获得医疗保健的机会有限、公共政策不足以及合并症负担过重（包括心血管疾病、糖尿病和肺部疾病）造成的。

NIH 进一步表示，有 4750 万至 5160 万美国人负担不起看医生的费用。历史上服务不足的社区很可能会使用生成式转换器来寻求医疗建议，尤其是那些在不知不觉中嵌入搜索引擎的生成式转换器。不难想象，人们会在一个嵌入了AI 智能体的流行搜索引擎上查询："我爸爸再也买不起他的心脏病处方药了。有什么非处方药可以代替？"

长岛大学的研究人员表示，ChatGPT 在 75% 的时间内都不准确，而据 CNN 报道，该聊天机器人有时甚至会提供危险的建议，例如建议两种可能产生严重不良反应的药物配伍。

鉴于生成式转换器无法理解含义，并且会产生错误的输出，历史上服务不足的社区如果使用科技代替专业帮助，可能会比其他社区受到更大的伤害。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

我们如何积极投资 AI 以获得更公平、更值得信赖的结果？

对于当今的新型生成式 AI 产品而言，信任、安全和监管问题仍然是生物制药公司、医疗系统、医疗器械制造商和其他组织的高级管理层最为关注的问题。使用生成式 AI 需要人工智能治理，包括围绕用例进行对话以及安全与信任的防护措施（请参阅《美国 AI 权利法案蓝图》和《欧盟 AI 法案》）。

负责任地整理 AI 是一项社会技术挑战，需要采取全面的方法。要赢得人们的信任，需要具备很多要素，包括确保您的 AI 模型准确、可审计、可解释、公平且能够保护人们的数据隐私。制度创新可以发挥促进作用。

AI 学院

成为 AI 专家

获取相关知识，以确定 AI 投资的优先级，从而推动业务增长。立即开始观看我们的免费 AI 学院视频，引领 AI 在组织中的未来应用。
观看系列视频

制度创新：历史说明

制度变革往往伴随着一场剧变。可以参考美国食品和药物管理局的演变，其主要作用是确保食品、药品和化妆品可供公众安全使用。虽然这个监管机构的根源可以追溯到 1848 年，但直到 1937 年—— 磺胺酏剂事件发生之年，监测药物安全才才成为一个直接的问题。

磺胺酏剂是一种液体药物，由田纳西州一家信誉良好的制药公司发明，宣传其治疗链球菌性咽喉炎疗效显著。正如当时的常见情况，该药物在上市前没有进行毒性测试。事实证明这是一个致命的错误，因为此药剂含有二甘醇，这是一种用于防冻剂的有毒化学物质。超过 100 人因服用这种有毒的药剂而死亡，这导致 FDA 的《食品、药品和化妆品法》要求药品贴上标签，并注明安全使用说明。FDA 历史上的这一重要里程碑确保了医生和患者可以完全信任药物的强度、质量和安全性——时至今日我们已经认为这是理所当然的。

同样，我们也需要制度创新，以确保 AI 带来公平的结果。

确保生成式 AI 支持服务社区的 5 个关键步骤

在医疗保健和生命科学（HCLS）领域使用生成式 AI，需要类似 FDA 在 "磺胺酏剂事件"期间所要求的制度创新。以下建议有助于确保所有 AI 解决方案为弱势群体带来更公平、公正的结果：

  1. 落实信任和透明原则。 公平性、可解释性和透明度都是很重要的词，但就功能性和非功能性需求而言，AI 模型意味着什么呢？您可以告诉全世界，您的 AI 模型是公平的，但您必须确保您训练和审核的 AI 模型能够为历史上最弱势的群体提供服务。为了赢得其所服务社区的信任，AI 必须具有经过验证、可重复、可解释和可信任的输出，并且表现优于人类。
  2. 指定专人负责监督组织内人工智能应用带来公平的结果。并且赋予他们权力和资源，让他们能够完成这项艰巨的工作。确保这些领域专家拥有充足的资金支持来完成这项工作，因为没有问责制，就没有信任。相关人员必须具备权力、思维方式和资源才能开展治理所需的各项工作。
  3. 为领域专家赋权，让他们能够甄选和维护用于培训模型的可信数据源。这些可信数据源可以为使用大型语言模型 (LLM) 的产品提供内容基础，从而为直接来自可信来源（如本体或语义搜索）的答案提供语言变体。
  4. 要求输出结果可审计和可解释。例如，一些组织正在投资生成式 AI，以便为患者或医生提供医疗建议。为了鼓励制度变革并保护所有人群，这些 HCLS 组织应接受审计，以确保问责制和质量控制。这些高风险模型的输出结果应具有重测信度。输出结果应该100% 准确，并且包含详细的数据源和证据。
  5. 要求透明度。随着 HCLS 组织将生成式 AI 整合到患者护理中（例如，在美国医院办理登记时自动接收患者，或帮助患者了解临床试验期间会发生什么），他们应该告知患者生成式 AI 模型的使用。组织还应向患者提供可解释的元数据，详细说明该模型的问责性和准确性、该模型的训练数据来源以及该模型的审核结果。元数据还应显示用户如何选择不使用该模型（并在其他地方获得相同的服务）。当组织在医疗环境中使用和重复使用合成生成文本时，应告知人们哪些数据是合成的，哪些不是。

我们相信，我们可以而且必须向 FDA 学习，从制度上创新我们利用 AI 重塑运营的方式。要赢得人们的信任，首先要进行系统性变革，确保 AI 更好地反映其服务的社区。

 

作者

Gautham Nagabhushana

Gautham Nagabhushana

Partner, Data & Technology Transformation - Healthcare, Public Markets, IBM

Phaedra Boinodiris

Global Leader for Trustworthy AI

IBM Consulting
相关解决方案
医疗保健技术解决方案

借助 IBM 的先进解决方案、安全平台和由 AI 提供支持的强大自动化技术，实现医疗保健转型。

 深入了解医疗保健解决方案
医疗保健行业咨询服务

IBM 提供医疗保健咨询服务，帮助客户应对挑战，改善患者预后。

         深入了解医疗保健服务
    医疗保健聊天机器人

    借助利用 IBM® watsonx Assistant 构建的智能医疗保健聊天机器人为患者的问题提供一致的答案，并增强患者体验。

         深入了解 watsonx Assistant
    采取后续步骤

    借助 IBM 的先进解决方案、安全平台和由 AI 提供支持的强大自动化技术，实现医疗保健转型。

         深入了解医疗保健解决方案 探索人工智能服务