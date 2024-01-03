新冠疫情揭示了有关健康不平等的令人不安的数据。2020 年，美国国家卫生研究院 (NIH) 发布报告称，美国黑人死于新冠疫情的比率高于白人，尽管他们在人口中所占比例较小。根据 NIH 的说法，这些差异是由于获得医疗保健的机会有限、公共政策不足以及合并症负担过重（包括心血管疾病、糖尿病和肺部疾病）造成的。
NIH 进一步表示，有 4750 万至 5160 万美国人负担不起看医生的费用。历史上服务不足的社区很可能会使用生成式转换器来寻求医疗建议，尤其是那些在不知不觉中嵌入搜索引擎的生成式转换器。不难想象，人们会在一个嵌入了AI 智能体的流行搜索引擎上查询："我爸爸再也买不起他的心脏病处方药了。有什么非处方药可以代替？"
长岛大学的研究人员表示，ChatGPT 在 75% 的时间内都不准确，而据 CNN 报道，该聊天机器人有时甚至会提供危险的建议，例如建议两种可能产生严重不良反应的药物配伍。
鉴于生成式转换器无法理解含义，并且会产生错误的输出，历史上服务不足的社区如果使用科技代替专业帮助，可能会比其他社区受到更大的伤害。
对于当今的新型生成式 AI 产品而言，信任、安全和监管问题仍然是生物制药公司、医疗系统、医疗器械制造商和其他组织的高级管理层最为关注的问题。使用生成式 AI 需要人工智能治理，包括围绕用例进行对话以及安全与信任的防护措施（请参阅《美国 AI 权利法案蓝图》和《欧盟 AI 法案》）。
负责任地整理 AI 是一项社会技术挑战，需要采取全面的方法。要赢得人们的信任，需要具备很多要素，包括确保您的 AI 模型准确、可审计、可解释、公平且能够保护人们的数据隐私。制度创新可以发挥促进作用。
制度变革往往伴随着一场剧变。可以参考美国食品和药物管理局的演变，其主要作用是确保食品、药品和化妆品可供公众安全使用。虽然这个监管机构的根源可以追溯到 1848 年，但直到 1937 年—— 磺胺酏剂事件发生之年，监测药物安全才才成为一个直接的问题。
磺胺酏剂是一种液体药物，由田纳西州一家信誉良好的制药公司发明，宣传其治疗链球菌性咽喉炎疗效显著。正如当时的常见情况，该药物在上市前没有进行毒性测试。事实证明这是一个致命的错误，因为此药剂含有二甘醇，这是一种用于防冻剂的有毒化学物质。超过 100 人因服用这种有毒的药剂而死亡，这导致 FDA 的《食品、药品和化妆品法》要求药品贴上标签，并注明安全使用说明。FDA 历史上的这一重要里程碑确保了医生和患者可以完全信任药物的强度、质量和安全性——时至今日我们已经认为这是理所当然的。
同样，我们也需要制度创新，以确保 AI 带来公平的结果。
在医疗保健和生命科学（HCLS）领域使用生成式 AI，需要类似 FDA 在 "磺胺酏剂事件"期间所要求的制度创新。以下建议有助于确保所有 AI 解决方案为弱势群体带来更公平、公正的结果：
我们相信，我们可以而且必须向 FDA 学习，从制度上创新我们利用 AI 重塑运营的方式。要赢得人们的信任，首先要进行系统性变革，确保 AI 更好地反映其服务的社区。
