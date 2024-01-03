新冠疫情揭示了有关健康不平等的令人不安的数据。2020 年，美国国家卫生研究院 (NIH) 发布报告称，美国黑人死于新冠疫情的比率高于白人，尽管他们在人口中所占比例较小。根据 NIH 的说法，这些差异是由于获得医疗保健的机会有限、公共政策不足以及合并症负担过重（包括心血管疾病、糖尿病和肺部疾病）造成的。

NIH 进一步表示，有 4750 万至 5160 万美国人负担不起看医生的费用。历史上服务不足的社区很可能会使用生成式转换器来寻求医疗建议，尤其是那些在不知不觉中嵌入搜索引擎的生成式转换器。不难想象，人们会在一个嵌入了AI 智能体的流行搜索引擎上查询："我爸爸再也买不起他的心脏病处方药了。有什么非处方药可以代替？"

长岛大学的研究人员表示，ChatGPT 在 75% 的时间内都不准确，而据 CNN 报道，该聊天机器人有时甚至会提供危险的建议，例如建议两种可能产生严重不良反应的药物配伍。

鉴于生成式转换器无法理解含义，并且会产生错误的输出，历史上服务不足的社区如果使用科技代替专业帮助，可能会比其他社区受到更大的伤害。