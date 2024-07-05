金融领域的生成式 AI

金融业领导者面临着日益严峻的挑战，首席财务官 (CFO) 必须在复杂的环境中应对各种挑战，无论是谈判数字化转型的复杂性，还是适应消费者消费习惯的变化。

与此同时，金融服务行业正在经历深刻的转型，生成式 AI 正在重塑机构的运营方式，并帮助管理潜在的风险。利用先进的语言模型和机器学习，生成式 AI 正在日益自动化和简化各种财务流程，包括财务分析、资产管理、报告、采购和应付账款。

财务流程是组织中最关键的职能之一，几乎没有出错的余地。生成式 AI 以及有针对性的自动化工具可以减少错误并提高金融部门的效率。通过整合来自多个来源的信息，这些技术帮助机构获得有意义的竞争优势。

例如，根据 IBM 的研究，在金融领域有效实施 AI 的组织获得了以下优势：

预算周期时间缩短 33%

非受控余额减少 43%

每张已付发票的成本降低 25%

但要利用生成式 AI 的力量，CFO 和财务团队必须仔细考虑一系列变量，重点关注风险评估和数据治理。成功将 AI 融入财务运营需要战略性和周密规划的方法。

IBM 全球财务转型负责人 Monica Proothi 表示：“要成功地将 AI 整合到财务运营中，必须采取精心策划的战略性方法。在基础数据允许的情况下，AI 和生成式 AI 计划才能真正取得成功。”