金融领域的生成式 AI

金融业领导者面临着日益严峻的挑战，首席财务官 (CFO) 必须在复杂的环境中应对各种挑战，无论是谈判数字化转型的复杂性，还是适应消费者消费习惯的变化。
与此同时，金融服务行业正在经历深刻的转型，生成式 AI 正在重塑机构的运营方式，并帮助管理潜在的风险。利用先进的语言模型和机器学习，生成式 AI 正在日益自动化和简化各种财务流程，包括财务分析、资产管理、报告、采购和应付账款。
财务流程是组织中最关键的职能之一，几乎没有出错的余地。生成式 AI 以及有针对性的自动化工具可以减少错误并提高金融部门的效率。通过整合来自多个来源的信息，这些技术帮助机构获得有意义的竞争优势。
例如，根据 IBM 的研究，在金融领域有效实施 AI 的组织获得了以下优势：
但要利用生成式 AI 的力量，CFO 和财务团队必须仔细考虑一系列变量，重点关注风险评估和数据治理。成功将 AI 融入财务运营需要战略性和周密规划的方法。
IBM 全球财务转型负责人 Monica Proothi 表示：“要成功地将 AI 整合到财务运营中，必须采取精心策划的战略性方法。在基础数据允许的情况下，AI 和生成式 AI 计划才能真正取得成功。”
生成式 AI 是指创建新内容的人工智能系统。在金融领域，这些系统通常使用大语言模型 (LLM) 和其他机器学习算法来理解金融数据、法规和市场动态。然后，这些 AI 会生成类似人类的响应、分析、建议或洞察分析。
AI 模型在金融应用中的有效性在很大程度上依赖于复杂的数据管理流程，这些流程将原始信息转化为适合 AI 使用的数据集。这意味着金融机构通常会整合来自多个来源的数据。然后对这些原始数据进行广泛的清理和标准化处理，以解决不一致或重复的问题。
生成式 AI 用例因特定组织的需求而异，但一些最常见的部署包括：
金融机构每天处理大量文件，从贷款申请到监管申报。生成式 AI 技术提取关键信息并总结冗长的文档。生成式 AI 工具还能从非结构化数据中生成标准化报告，这对于合规报告和合同分析来说尤其是有价值的功能。
一些金融专业人士使用生成式 AI 合成来自多个来源的大量数据，以进行金融市场分析。该技术可以分析来自多个来源的各种信息，包括盈利报告和财务报表，以生成全面的投资文件和风险评估。通过使用预测和建模工具，财务团队能够获取更深入的洞察，以指导投资策略等方面的决策。
生成式 AI 分析交易数据中的模式，并生成欺诈情景，为可疑活动提供预警信号。
生成式 AI 通过分析记录并确保文件符合监管标准，协助进行监管合规。它还可以生成报告和更新记录，以适应不断变化的要求。
金融技术团队使用生成式 AI 为交易算法、风险管理系统和数据处理编写和优化代码，最终提高组织的安全性。
生成式 AI 的能力改变了整个组织的财务工作流程，创造了新的效率，根本上改变了工作的执行方式。在 IBM，我们已经确定了四个核心金融领域，在这些领域中，生成式 AI 展现出了最大的潜力：
在客户交易生命周期中，生成式 AI 驱动工具能实现客户交互的个性化定制并优化业务流程
AI 可以根据客户历史记录和市场情况生成智能订单建议。它还能根据客户的具体需求创建个性化的销售文档或合同。
生成式 AI 能够自动生成准确的发票，发送个性化的账单沟通，并发送付款提醒。
生成式 AI 可以监控支付模式，并根据历史数据生成洞察分析，还可以创建针对特定客户的自动后续沟通。
AI 工具可以生成个性化的收款战略并自动制定付款计划。
通过生成式 AI，财务团队可以分析扣除模式，并提出流程改进建议以减少差异，同时自动化经过人类员工批准的关键调整流程。
生成式 AI 增强了预测准确性，并提供更深入的业务表现洞察。通过使用这些工具，财务团队能够汇总大量有时是分散的信息，从而提供关于市场动态和内部实践的 360 度视图。
例如，金融科技初创公司 Edger Finance 推出了一系列 AI 辅助流程，简化了从企业季度报告中生成 CEO 总结的过程。这些工具还允许投资者通过问答流程图与报告数据进行互动。此外，这些程序还为客户和员工提供了更个性化的投资数据。
通过生成式 AI，财务部门可以生成全面的财务计划，整合多种情景，并进行分析，帮助领导者了解在不同情况下的潜在结果。
生成式 AI 可根据定价策略和其他历史数据自动创建预算，并生成详细的预算文档。
AI 驱动的仪表板和管理报表能为管理层提供展示财务绩效全景的分析成果。生成式 AI 还会自动生成对趋势和异常情况的洞察分析，为企业提供可操作的实时信息。
生成式 AI 创建了包含多个变量和场景的复杂财务模型，生成文档并生成分析，以帮助管理层评估财务战略。这些模型为领导层在关键的决策过程中提供重要信息。
生成式人工智能通过实现日常任务自动化，简化了从记录到报告的流程，提高了准确性，并对财务数据提供了更深入的分析见解。例如，通过使用 AI 和 Robotic Process Automation，IBM Finance 创建了一个简化的流程，用于对照账本验证输入并生成日记账数据以供审核。新流程预计可节省 60 万美元的成本，并将周期时间缩短 90%。
AI 根据业务交易生成标准日记账分录，从而使财务团队能够专注于更复杂的工作。
生成式 AI 通过在系统之间匹配交易来自动进行账户对账。
AI 可自动识别和匹配各实体之间的公司间交易，从而创建详细的监管合规报告。
AI 可生成财务报表和监管报告，并针对不同的利益相关者群体和监管要求生成定制文档。
生成式 AI 通过改进供应商选择、自动化审批流程并优化付款处理，提升了采购到付款流程的效率。最近，B2B 数据供应商 Dun & Bradstreet 推出了一项 AI 驱动的试点项目，其中包括一个助手，旨在通过对话式语言加速供应商风险分析。这项创新有助于将采购任务所需的时间减少 10-20%。
生成式 AI 可分析业务需求并生成最佳采购策略，并根据特定标准自动选择供应商。它还根据特定的业务需求创建采购请求、合同和供应商协议。
AI 自动处理供应商发票，并将其与采购订单和收货单进行匹配，同时根据业务规则生成付款建议和审批工作流。
生成式 AI 极大地减少了文档创建、数据分析和其他日常任务所需的时间。曾经需要数小时或数天的工作通常可以在几分钟内完成，从而使人类专业人员能够专注于更高价值的战略活动。
AI 助手和其他生成式 AI 驱动的工具可实现 24x7 全天候客户支持。客户能够即时获得准确的复杂问题解答，从而提高了参与度。
生成式 AI 能够自动化常规任务，并在许多财务流程中将人工干预需求降至最低。因而，金融机构可以显著降低运营成本。这项技术特别擅长在不需要成比例增加员工的情况下扩展服务。
生成式 AI 可快速综合大量信息，为决策者提供对复杂财务状况的全面分析和多个视角。这一能力使财务各个领域能够做出更有信息依据且及时的决策。
金融机构现在可以同时为数百万客户提供高度个性化的服务。生成式 AI 能够创建个性化的沟通、推荐和服务，这些内容是根据各个用户量身定制的，并且可以规模化交付。
在金融服务领域实施生成式 AI 需要采用结构化的分阶段方法，以平衡创新与风险管理。以下步骤为希望利用生成式 AI 的组织提供了一条路线图，同时确保运营稳定性和合规性。
制定全面的战略计划是成功实施生成式 AI 的基础。这一规划应确保 AI 举措与更广泛的业务目标保持一致，同时明确生成式 AI 能创造最大价值的具体领域，并综合考虑企业的实施就绪程度与资源需求。
战略规划过程通常还包括对当前功能和基础设施进行彻底的评估，尤其是在数据准备方面。Proothi 说：“企业通常会开展各种数据相关的项目，以支持其 AI 战略，范围包括流程挖掘到数据治理。”
数据准备是生成式 AI 实施中最关键、最耗时的环节之一。金融机构必须审核其现有的数据资产，识别可能影响 AI 表现的数据来源、质量问题和集成挑战。
数据准备过程还涉及建立强大的数据治理框架，以帮助确保信息质量和安全性。成功的组织会制定标准化的数据收集和处理程序，并建立清晰的文档和所有权规则，同时加强网络安全措施，以保护敏感信息。
Proothi 表示：“在建立了合适的数据项目之后，构建正确的结构，对于成功将生成式 AI 整合到财务运营中至关重要。这种方法可以通过定义明确的业务案例来实现，阐明收益和风险，确保必要的资金，并建立可衡量的指标来跟踪投资回报率 (ROI)。”
明确的目标定义有助于确保生成式 AI 的实施能够提供可衡量的业务价值并与组织优先事项保持一致。目标应该具体、可衡量、可实现并且相关。他们还应该提供明确的成功指标，制定具体的规则来指导实施决策和资源分配。
识别并自动化劳动密集型、重复性的任务能够提供即时价值，并增强组织对生成式 AI 能力的信心。这些初步的流程自动化实施作为概念验证项目，展示了 AI 的价值，同时将风险和复杂性降至最低。
Proothi 说：“通过精准定位适合生成式 AI 自动化的劳动密集型任务来实现自动化。应从风险缓释类用例着手，并鼓励员工基于实际工作职责来应用这些工具。”
成功的生成式 AI 实施需要根据性能数据、用户反馈和不断变化的业务需求不断完善和优化。组织应建立定期审查周期，评估 AI 性能，发现改进机会，并根据吸取的经验教训调整实施策略。
成功的企业也会逐步将更复杂的生成式 AI 工作流和工具整合到其流程中。Proothi 指出：“使用生成式人工智能来优化财务运营 (FinOps) 非常重要，方法是通过实施成本估算和跟踪框架，以及模拟财务数据和情景。这些能力还可以帮助提高财务模型的准确性，加强风险管理，并支持战略决策。”
