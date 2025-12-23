一些由人工智能驱动的代码重构系统可能选择将源代码表示为 AST，它从结构和语法层面捕捉代码的层级关系。这些系统将现有代码解析为 AST，将 AST 预处理为序列化或结构化数据，并将数据编码为神经网络可以处理的向量嵌入。1

然后，模型操作 AST，应用重构转换，产生新的代码状态。这种新的代码状态仍然必须能够编译和正确运行，保持预期行为，并维护整个代码库的逻辑结构。