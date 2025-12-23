AI 模型可能将软件代码视为令牌序列，应用词法模式匹配来发现常见的低效问题，并“嗅探”典型的“代码坏味”，包括复杂的条件语句、重复的函数、庞大的模块、过长的方法或不清晰的变量名。基于这些识别出的模式，模型实时推荐重构转换，例如
其他 AI 编码助手使用无损语义树 (LST)。LST 保留样式格式，并为每个代码元素包含类型信息。2这种类型归属允许更安全的语义代码搜索——超越语法深入到含义层面，以及更安全的依赖项升级和框架迁移。3
使用 AI 进行代码重构的软件工程团队可以获得以下优势：
更好的代码质量
提高的开发人员生产力
可扩展性
更快的速度
AI 可以代替开发人员完成常规、重复的重构工作，使他们能够投身复杂度更高的代码重构工作。许多 AI 工具还可与绝大多数集成开发环境 (IDE) 无缝对接，避免打断软件开发工作流。
代码重构可能具有挑战性，尤其是对于大型代码库。AI 驱动的重构通过负责大规模实施变更的 AI 智能体来帮助简化流程。
手动重构可能需要数小时，特别是对于依赖关系复杂的项目。AI 系统可以加速重构，在几秒钟内分析代码并生成建议，节省宝贵的开发人员工时。
AI 可能是一项强大的技术，但也并非没有挑战。以下是企业在使用 AI 进行代码重构时需要考虑的事项：
从小处着手
验证与测试
人工参与仍然至关重要
软件工程团队可以开始使用 AI 进行小规模变更，例如删除死代码或修复格式。这种有限的范围允许开发人员在仍然保持对代码控制的同时，尝试使用 AI 重构工具。
一项研究发现，智能体式 AI 在低层次、以一致性为导向的重构任务中表现出色，包括重命名和类型更改。该研究还指出，智能体编码工具充当“增量式清理伙伴”，因为它们能产生虽小但在统计上显著的结构性改进，例如减小类大小和复杂性。4
AI 工具无法替代人类开发人员的专业知识和判断，这意味着软件工程师必须始终审阅 AI 建议或AI生成的重构转换，以确保其准确性。此外，开发人员必须运行全面测试，以验证任何受影响的功能或特性是否按预期工作。
在上述研究中，研究人员发现，可维护性和可读性是智能体重构的主要驱动因素，而人类开发人员则更频繁地处理设计层面的问题。4AI 系统通常缺乏上下文感知能力，因此在处理涉及复杂逻辑或精密架构的任务时存在困难。这种高层次的重构仍然属于人类程序员的职责范围，他们随后可以将常规清理工作委托给 AI 智能体。
组织在采用工具之前必须首先找到合适的匹配项。需要考虑的因素包括：与项目目标和需求相契合的能力、与团队开发工作流和技术栈的兼容性、以及适合业务预算的定价模式等。
以下是一些可供选择的人工智能驱动的代码重构技术：
LLM
AI 编码助手
智能体编码工具
可用于重构的代码 LLM 的常见示例包括 Google 的 CodeGemma、Meta 的 Code Llama 和 Mistral 的 Codestral。开源代码模型包括 DeepSeek Coder 和 Qwen3-Coder。其他并非专用于编程但已针对编码进行训练和优化的 LLM 包括 Anthropic 的 Claude Sonnet 和 Opus 的最新版本、Google 的 Gemini 以及 OpenAI 的 GPT。
开发团队可以考虑在自己的代码库上对这些 LLM 进行微调，使模型能够生成量身定制的重构建议。然而，团队还必须与模型提供商核实，确保任何敏感数据或专有代码保持私密和安全。
AI 编程助手融合了生成式 AI 和自动化，帮助开发人员重构其代码库。它们支持 Java、JavaScript、Python 和 TypeScript 等主要编程语言，并与 Eclipse、JetBrains 套件、Visual Studio 和 VS Code 等流行的集成开发环境集成。AI 编码助手的示例包括 Amazon Q Developer、CodeScene ACE、Gemini Code Assist、GitHub Copilot、Mistral Code 和 Tabnine。
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1.《用于编程语言理解和表示的抽象语法树：我们走了多远？》，arXiv，2023 年 12 月 1 日
2. 《无损语义树 (LST)》，OpenRewrite，访问日期 2025 年 12 月 16 日
3. 《类型归属》，OpenRewrite，访问日期 2025 年 12 月 16 日
4. 《智能体重构：AI 编码智能体的实证研究》，arXiv，2025 年 11 月 6 日