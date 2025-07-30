本地 IDE 基于开发人员的个人或工作硬件安装和运行。此类 IDE 需要额外的资源库，因此开发人员必须根据项目要求和个人偏好完成下载和本地安装。

本地 IDE 更加可定制，具有几乎没有延迟问题的优点，并且在设置完成后即使没有有效的互联网连接也可以完全运行。然而，设置和配置本地 IDE 可能很麻烦，并且本地计算机与生产环境之间的差异可能会导致意外的软件错误或故障。

本地 IDE 也依赖本地硬件。单凭机器的本地内存资源，本地硬件难以运行本地 IDE，尤其是在处理大量复杂代码时。

本地 IDE 的示例包括：

Microsoft Visual Studio

Eclipse