8 分钟
虽然对于软件开发来说并不是绝对必要的，因为代码可以使用任何文本编辑器编写并从命令行执行，但 IDE 结合了提高开发人员工作效率和代码质量的功能。现代 IDE 通常包含必要的编译器、解释器或两者，具体取决于实际的编码语言。
其他常见 IDE 功能包括此处列出的功能：
虽然一些基本功能被视为 IDE 的标准，但是没有一套可以使软件有资格成为 IDE 的基准功能列表。也就是说，大多数 IDE 都可能在某种程度上包含大部分（或全部）此类工具、特性和功能，例如：
相较于标准文本编辑器，在集成开发环境 (IDE) 下进行应用程序开发为程序员提供了诸多便利和优势。IDE 有助于简化整个开发流程，支持开发人员轻松编写和调试代码，并与项目经理和扩展团队进行协作。
与 IDE 功能相关的益处包括：
IDE 通过各种工具帮助提高一般代码质量。实时错误检测可减少人为错误，而代码分析和重构工具可提供自动和智能的优化。语法高亮等视觉指示可帮助开发人员创建更好的顺序和结构，同时提高代码审查的可读性。
IDE 是帮助开发人员适应新项目或编程语言的绝佳工具。它们通过预先构建的模板、引导式工作流和集成的支持文档帮助平滑学习曲线。
IDE 促进了开发旧版代码的开发人员之间的协作。它们还改善了与更广泛团队的沟通，包括技术水平可能较低的项目经理和客户利益相关者。IDE 与版本控制系统很好地集成，以实现一致的文档记录，并结合代码审查工具进行共享的项目分析和确认。
为了满足开发者的需求，集成开发环境 (IDE) 种类繁多，涵盖从开源到专有，从初学者友好到更复杂的类型。许多 IDE 提供跨平台支持，而有些则与语言关联度更高。有一些最流行的 IDE 类型。
本地 IDE 基于开发人员的个人或工作硬件安装和运行。此类 IDE 需要额外的资源库，因此开发人员必须根据项目要求和个人偏好完成下载和本地安装。
本地 IDE 更加可定制，具有几乎没有延迟问题的优点，并且在设置完成后即使没有有效的互联网连接也可以完全运行。然而，设置和配置本地 IDE 可能很麻烦，并且本地计算机与生产环境之间的差异可能会导致意外的软件错误或故障。
本地 IDE 也依赖本地硬件。单凭机器的本地内存资源，本地硬件难以运行本地 IDE，尤其是在处理大量复杂代码时。
本地 IDE 的示例包括：
这些类型的 IDE 是专门为移动应用程序开发而设计的。移动应用程序开发 IDE 通常具有移动技术特定的库和模拟器支持等专有功能。
移动应用程序开发 IDE 的示例包括：
数据库编程存在一系列独特的考量因素。这类 IDE 专为数据库开发而构建，且具备内置查询构建器和数据库分析工具等特殊功能。
特定于数据库的 IDE 示例包括：
虽然许多 IDE 的确能提供多语言支持，但某些 IDE 旨在适应部分编程语言的特定参数。同样，其他 IDE 也会根据项目目标进行专项优化。特定于语言或项目的 IDE 的部分示例如下：
Java™
Python
Web 开发
