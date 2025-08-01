El Maghraoui 认为，软件工程师正在从代码生产者演变为代码管理者。“虽然编程依然至关重要，但重点正转向提示工程。我们如何在这些 LLM 的背景下构建正确的查询？开发人员不再亲自编写每一行代码，而是越来越多地编排 AI 生成的代码，将各个部分拼接在一起。

然而，这一演变只是冰山一角。El Maghraoui 认为，开发人员角色将发展到她所说的“意图驱动工程”。其理念是远离语法，专注于结构，放下细节，扩展视野，从“什么”切换到“为什么”，突出目标、结果和影响。

McGinn 认为，代码 LLM 可类比为程序导入的代码库。“问题解决效率会大幅提升，就像代码库帮助开发人员复用成熟功能，无需重复从零开发。”

该观点与生成式计算理念相契合。在这套框架中，代码模型以模块化软件组件形式接入系统，可像可编程接口一样调用管理。借此封装底层基础工作，让开发人员将更多精力投入复杂核心问题的解决。

Satoh说：“他们需要考虑设计思维，而不是写代码。我们需要能够创建系统架构的高级工程师”。

这一角色正变得越来越多学科化，不仅包括设计和建筑，还包括伦理和安全等其他方面。El Maghraoui 说：“它不需要那么多手动工作，自动化程度更高，但更具战略性。”“你正在将软件工程与系统级思维、产品思维和道德推理融为一体。现在我们不仅具备编程能力，而且正在成为具备 AI 素养和以人工智能为先的工程师。”

这提供了通过高级别的任务提高技能的途径，对于初级开发人员来说尤其如此。“很多基准测试的目标是达到初级开发人员的功能水平。因此，如果这是我们想要的指标，那么关键在于不需要那么多的指标。”McGinn 说。“我们需要比初级开发人员有更深厚经验的人，或者说，他们可能无需再经历初级开发人员的阶段，就能理解高级开发人员的工作内容。”