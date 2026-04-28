Blue Pearl 如何借助 IBM Bob 对过时代码库进行现代化改造，并解决其存在风险的安全状态

对于许多开发人员而言，一想到要将面向客户端的 Java 11 应用程序升级至 Java 21 版本并实现现代化，就会心生畏惧。再加上已弃用的 API、存在已知安全漏洞的过时依赖项以及未经测试的代码等其他挑战，现代化的前景变得令人望而生畏。

在南非 IT 咨询公司兼 IBM 合作伙伴 Blue Pearl，这类工作已在开发积压任务中搁置多年。Blue App 是 Blue Pearl 的旗舰人才匹配平台，可为约 26,000 名顾问及自由职业者，对接包括大型金融机构、全球科技公司和顶尖咨询公司在内的企业客户。

若采用传统方法对该应用程序进行现代化改造，需投入超过 30 个开发人员工作日的专属精力，还会带来显著的回归风险。结合客户的时间要求和 Blue Pearl 团队的冲刺能力，这些因素均无法接受。该公司选择借助 IBM Bob——IBM 的集成开发环境 (IDE)，来加快现代化改造进程。

结果令人印象深刻：该平台在三天内完成了现代化改造。Bob 助力解决了 127 个已弃用的 API 调用（涵盖代码库内部及面向外部供应商的调用），并将测试覆盖率从 0 提升至 92%。Bob 还助力该现代化平台顺利发布至生产环境，未出现任何部署问题。