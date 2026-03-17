虽然 AI 编码助手可以自动化并加速软件开发，但它们仍然需要指导才能生成安全的代码。程序员必须提供清晰的 提示，不仅要指定功能，还要指定安全要求。例如，像“创建一个登录函数”这样的通用提示可以扩展为“创建一个检查用户输入是否符合预期格式和长度的登录函数”，以包含安全编码指令。开源安全基金会的指南 包含示例指令，以帮助 AI 助手考虑代码安全性。

软件工程团队还可以提供上下文，引导生成式 AI 生成更安全的代码。检索增强生成 (RAG) 将 AI 驱动的开发者工具与内部安全编码标准连接起来。对于没有定义指南的团队，Secure Code Warrior 的 AI 安全规则 可作为生成更安全的 AI 代码的起点。

与 AI 助手一样，AI 编码智能体也需要指导。CodeGuard 项目 提供了一个规则集和技能框架，将安全编码实践直接嵌入到智能体工作流中。AI 编码智能体可以在规划阶段将这些规则和技能作为其目标的一部分，并在执行阶段编写代码时使用它们。

人工智能本身生成的代码可能会引入漏洞，因此准确性和安全性的最终判断仍由人类程序员负责。生成式 AI 措施还必须与以下安全编码最佳实践相结合，以构建多层保护。