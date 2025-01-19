传统上，软件开发遵循线性流程：规划、编码、测试、部署。数十年来，安全考量仅在测试阶段才被纳入，而此时数千行代码早已编写完毕。

SSDLC 打破了这一传统模式，从项目启动之初就将安全能力嵌入软件开发生命周期 (SDLC) 的各个阶段。SSDLC 通常分为九个阶段：需求、分析、规划、设计、开发、文档、测试、部署与维护。

团队首先同步研讨安全需求与功能需求，开发人员则通过规范的输入校验和身份验证标准，编写安全代码。测试工作持续开展，并非仅在发布前进行，通常通过自动化代码审查来实现。

这种“左移”模式，即将安全环节前置到开发流程早期，有助于转变组织的软件开发方式。团队不再等到测试阶段才追问“这是否安全”，而是在编写第一行代码前就思考“如何确保其安全”。

以银行应用程序为例。传统开发模式中，SQL 注入漏洞可能在发布前测试才被发现，这就需要开发人员重写数百个文件中的数据库交互逻辑。而采用 SSDLC 模式，团队更易提前发现此类漏洞，因为安全检查会贯穿设计、构建与测试的全流程。

最新数据充分说明，这种主动防护模式至关重要。近期一项供应链安全研究显示，软件供应链攻击在短短三年内激增 1300%。1

SSDLC 可以通过提前检测漏洞（此时修复难度最低、成本也最少），帮助组织抵御此类及其他各类网络攻击。同时，它还能帮助组织持续符合《通用数据保护条例》(GDPR)、《健康保险流通和责任法案》 (HIPAA) 等法规要求。