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软件构成分析

最大限度降低软件供应链风险，同时提高开发人员的工作效率

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跟踪开源库的许可风险

如今，大量应用程序都包含无人知晓的问题代码。有问题的源代码库可能难以识别，并给应用程序带来风险。开发人员和应用程序所有者往往难以维护使用多个开源和第三方库的应用程序，这往往会导致许可风险等问题。当新开发人员在不了解过时库问题的情况下继承过时库时，开发人员的高流动性会放大风险。这可能导致库中隐藏的漏洞 - 许可问题、后级版本等 - 被伺机利用。

IBM Concert 通过提供对开源和第三方库的安全和许可风险的可见性，帮助应用程序团队处理有问题的源代码库和许可风险。

为何选择 IBM Concert？

  • SBOM 漏洞分析：Concert 会分析应用程序 SBOM 中描述的软件组成，查找存在已知漏洞、有问题的许可、缺乏支持和维护以及维护者变更的公共（如开源）依赖项。
  • 主动 SCA 扫描：Concert 以应用程序为中心的软件构成分析 (SCA) 方法可帮助您的团队主动识别和解决开源软件包中存在的风险。
优势 根据影响对 SCA 风险进行补救

Concert 可以发现整个供应链中的软件构成风险，识别对应用程序影响最大的风险，提供可操作的洞察分析，并推荐明确的修复路径。

不断更新开源库

Concert 可让您清楚地了解开源和第三方库的安全和许可风险。它建议升级到更安全、更可靠的版本，帮助你决定保留或替换哪些组件，以获得更强大、更安全的应用程序。

 确保生产前代码的完整性

Concert 可主动减少生产中和管道中存在漏洞的开源库，使您能够持续监控服务的健康状况。

获取恶意软件包的详细信息

Concert 突出显示相关软件包信息，如制造商/供应商、漏洞、许可证、不支持/恶意软件包，并提出替代版本和软件包，以有效防范恶意软件包。
采取后续步骤

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