如今，大量应用程序都包含无人知晓的问题代码。有问题的源代码库可能难以识别，并给应用程序带来风险。开发人员和应用程序所有者往往难以维护使用多个开源和第三方库的应用程序，这往往会导致许可风险等问题。当新开发人员在不了解过时库问题的情况下继承过时库时，开发人员的高流动性会放大风险。这可能导致库中隐藏的漏洞 - 许可问题、后级版本等 - 被伺机利用。

IBM Concert 通过提供对开源和第三方库的安全和许可风险的可见性，帮助应用程序团队处理有问题的源代码库和许可风险。

为何选择 IBM Concert？