停机时间不仅令人烦恼，还会带来商业风险。然而，大多数组织仍然依赖耗时且低效的零散工具和被动式修复方式。
IBM Concert 采用独特的弹性方法，将自动化、实时洞察分析与标准化、可扩展的框架相结合，以前所未有的方式对弹性进行评估、增强和维持。
从各种来源收集数据，
并进行关联
和评分，以实现
对 SRE 弹性实践和结果的简化与标准化评估。
获得针对弹性状态的
实时可见性
通过直观的评分，帮助您识别和解决应用程序弹性问题，而无需手动关联数据。
Concert 可自动执行修复工作流，最大限度降低风险和中断，且无需支付高昂的咨询费用。通过主动建议和 AI 驱动的弹性措施，您可在大规模范围内提升稳定性和效率。
设定目标，并依据既定目标和行业最佳实践，持续评估您的弹性状态。
如今，弹性在很大程度上依赖于直觉，而非数据驱动和自动化方法。缺乏标准化、数据驱动的弹性评估方法，会导致决策不一致且不确定，进而影响企业盈利和声誉。
持续衡量并跟踪 6 个 NFR 中的弹性状态
Concert 弹性状态分析可借助 AI 驱动的自动化，关联来自不同来源的数据，并突出显示弹性状态中的差距，提供市场上任何单一工具都难以企及的深入洞察分析。
实现自动收集和分析弹性数据的流程，并利用 AI 创建全面的修复工作流。
在潜在风险真正发生之前将其消除。通过自动化操作提升软件弹性，并将其融入软件生命周期。
将弹性指标转化为易于阅读的评分和趋势图，以便快速做出决策
简化应用程序可观测性、弹性和风险管理。IBM Concert 与 Instana 的整合，能够通过自动收集各类非功能需求 (NFR) 的弹性数据，简化对弹性状态的评估过程。这一无缝整合实现了主动的问题检测、数据驱动型的决策制定以及跨团队协作，便于及时采取行动，以维持系统的正常运行时间并最大限度地降低风险。
优化混合弹性。IBM Concert 现已集成 IBM Z 部分用例，帮助 SecOps 团队提升对混合环境的可见性。借助生成式 AI 驱动的洞察分析，这一整合有助于风险评估、整体合规性并加快故障排除速度，以构建和增强弹性流程并减少停机时间。