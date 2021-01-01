应用程序弹性状态分析
解锁全新的标准化、可重复的应用程序弹性方法
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一名男子站着使用平板电脑

重构应用程序弹性

停机时间不仅令人烦恼，还会带来商业风险。然而，大多数组织仍然依赖耗时且低效的零散工具和被动式修复方式。

IBM Concert 采用独特的弹性方法，将自动化、实时洞察分析与标准化、可扩展的框架相结合，以前所未有的方式对弹性进行评估、增强和维持。
整合孤立的组织数据

从各种来源收集数据，
并进行关联
和评分，以实现
对 SRE 弹性实践和结果的简化与标准化评估。
识别并解决弹性状态中的差距

获得针对弹性状态的
实时可见性
通过直观的评分，帮助您识别和解决应用程序弹性问题，而无需手动关联数据。
提高应用程序运行时间并降低成本

Concert 可自动执行修复工作流，最大限度降低风险和中断，且无需支付高昂的咨询费用。通过主动建议和 AI 驱动的弹性措施，您可在大规模范围内提升稳定性和效率。
推动持续改进

设定目标，并依据既定目标和行业最佳实践，持续评估您的弹性状态。

AI 驱动的自动化和实时洞察分析

与专家线上一对一对话，了解如何在问题影响性能之前持续评估、衡量和提高应用程序的弹性。

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增强应用程序弹性

如今，弹性在很大程度上依赖于直觉，而非数据驱动和自动化方法。缺乏标准化、数据驱动的弹性评估方法，会导致决策不一致且不确定，进而影响企业盈利和声誉。
弹性状态评估 有效的弹性管理 人工智能驱动的工作流修复 主动风险管理 切实可行的洞察分析

整合并扩展弹性

Concert + IBM Instana

简化应用程序可观测性、弹性和风险管理。IBM Concert 与 Instana 的整合，能够通过自动收集各类非功能需求 (NFR) 的弹性数据，简化对弹性状态的评估过程。这一无缝整合实现了主动的问题检测、数据驱动型的决策制定以及跨团队协作，便于及时采取行动，以维持系统的正常运行时间并最大限度地降低风险。
了解有关 Instana 的更多信息

Concert + IBM z

优化混合弹性。IBM Concert 现已集成 IBM Z 部分用例，帮助 SecOps 团队提升对混合环境的可见性。借助生成式 AI 驱动的洞察分析，这一整合有助于风险评估、整体合规性并加快故障排除速度，以构建和增强弹性流程并减少停机时间。
了解更多有关 IBM Z 维护风险的信息
采取下一步行动

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