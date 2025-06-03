自主威胁作战机器 (ATOM)

生成式 AI 正在引发第二轮安全军备竞赛，攻击速度更快、定制化程度更高且更复杂。仅靠人类防御者已无法赢得这场竞赛。因此，我们推出了 ATOM —— 这一 AI 驱动的协同引擎，为我们的 威胁检测与响应服务 提供核心支撑。

ATOM 是我们的 agentic AI 系统，通过协调多个 AI 智能体在威胁全生命周期中的交互协作，构建超越单一 AI 智能体的自主安全运营体系。它能自动化威胁搜寻、加速威胁检测、创建并执行调查方案以及实施修复步骤。ATOM 负责全局协调，使安全团队能专注于高风险威胁而非误报或低风险警报。