自主威胁作战机器 (ATOM)

运用 agentic AI 构建全自主运行的安全运营中心 (SOC)
报名参加网络研讨会 申请参加免费的威胁研讨会
数据中心 3D 渲染图：成排服务器机柜显示满布数据的数字界面
概述

生成式 AI 正在引发第二轮安全军备竞赛，攻击速度更快、定制化程度更高且更复杂。仅靠人类防御者已无法赢得这场竞赛。因此，我们推出了 ATOM —— 这一 AI 驱动的协同引擎，为我们的 威胁检测与响应服务 提供核心支撑。

ATOM 是我们的 agentic AI 系统，通过协调多个 AI 智能体在威胁全生命周期中的交互协作，构建超越单一 AI 智能体的自主安全运营体系。它能自动化威胁搜寻、加速威胁检测、创建并执行调查方案以及实施修复步骤。ATOM 负责全局协调，使安全团队能专注于高风险威胁而非误报或低风险警报。
优势 实现更高价值工作

L1 级活动 85% 自动化。 1 ATOM 通过统一智能管理数字劳动力、流程优化、任务自动化及增强协作，提升企业生产力。

 更快发现并确认威胁

ATOM 的预测型威胁情报可结合企业环境进行威胁情境化分析，实现主动威胁缓解并缩短检测耗时。

 提升系统效能

减少高达 45% 的冗余告警。 2 ATOM 基于 MITRE ATT&CK 框架实现全面威胁可视化与持续态势优化。
AI 驱动的功能 预测型威胁情报

通过自主威胁情报主动缓解风险。借助生成式 AI 将威胁活动与环境背景关联，整合威胁情报，自动化追踪并生成风险评估，从而主动消解攻击并优化修复优先级。

 威胁检测洞察分析

利用 AI 驱动洞察分析与 MITRE ATT&CK  分析最大化检测态势。运用生成式 AI 优化检测覆盖范围，填补关键防御缺口。实现跨混合多云安全工具的自动化管理与报告。

 高级威胁处置评分

模拟人类推理，通过自动分类与警报处置加速威胁检测。借助生成式 AI 学习分析师行为模式，自动化处理低风险事件，生成可解释的洞察分析，优先处理重要警报并识别罕见事件。

 网络安全智能体——调查

加速并自动化威胁调查。利用生成式 AI 生成深度洞察，交叉关联活动与告警数据，简化上下文分析，通过假设生成辅助决策，显著缩短调查工作流与案件汇编时间。

 了解更多 网络安全智能体——响应

通过可组合运行手册实现自动化修复。借助生成式 AI 推荐并自动化执行响应动作，优化历史响应行为，获取风险复发应对建议以及遏制、根除与恢复的具体步骤。

 了解更多
合作伙伴
Microsoft - sponsor logo for THINK 2025
Microsoft

通过无缝 AI 集成赋能安全运营。IBM Consulting 与 Microsoft 合作帮助客户实现安全运营现代化并防范威胁

 深入了解我们与 Microsoft 的合作关系
Google Cloud Platform integration app icon PNG
Google Cloud

作为 ATOM 核心集成合作伙伴，IBM 与 Google SecOps 协同赋能安全团队，全面提升网络安全威胁的检测、调查与响应能力。

 深入了解我们与 Google Cloud 的合作关系

洞察分析

Asian prompt engineer develop coding app with software data sitting in front of computer monitor at office
捕捉网络安全红利
资源 在 AI 时代加速 SOC 转型
了解表现最佳的 SOC 的特征并规划成功之路，帮助您的组织提升其网络安全成熟度。
评估生成式 AI 在威胁管理中的应用的 5 个标准
生成式 AI 将使攻击者更具渗透性、规避性与适应性。基于丰富的网络安全客户经验，深入了解如何通过 AI 工具提升安全效率的指南。
相关解决方案 威胁检测和响应 (TDR) 服务

借助 全天候防御和更快的  AI 驱动的检测和 响应，支持合作伙伴抵御网络威胁。

 深入了解威胁检测与响应服务 X-Force Threat Intelligence 服务

全球安全情报专家提供行业领先的分析，帮助您识别和预测最新威胁。

 深入了解威胁情报服务
订阅我们的每周时事通讯

每周获取 AI、云、安全和可持续发展行业新闻、活动和洞察分析。

 

 立即订阅 更多时事通讯
预约威胁管理研讨会

预约参加免费的半日制威胁管理研讨会。

 申请参加研讨会 浏览职业发展机会

加入我们的团队，与我们满怀敬业与创新精神的员工一起为工作和世界创造积极的变化。

 

 立即报名 IBM Consulting 资源与洞察分析

深入了解我们的思维领导力、洞察分析和资源，以应对当今复杂的商业环境，并取得极具影响力的成果。

 了解更多
脚注

1，2示例仅供说明之用。实际效果因客户系统配置及环境差异而有所不同，因此通常无法提供预期的结果。