自主威胁作战机器 (ATOM)

生成式 AI 正在引发第二轮安全军备竞赛，攻击速度更快、定制化程度更高且更复杂。仅靠人类防御者已无法赢得这场竞赛。因此，我们推出了 ATOM —— 这一 AI 驱动的协同引擎，为我们的 威胁检测与响应服务 提供核心支撑。
ATOM 是我们的 agentic AI 系统，通过协调多个 AI 智能体在威胁全生命周期中的交互协作，构建超越单一 AI 智能体的自主安全运营体系。它能自动化威胁搜寻、加速威胁检测、创建并执行调查方案以及实施修复步骤。ATOM 负责全局协调，使安全团队能专注于高风险威胁而非误报或低风险警报。
L1 级活动 85% 自动化。 1 ATOM 通过统一智能管理数字劳动力、流程优化、任务自动化及增强协作，提升企业生产力。
ATOM 的预测型威胁情报可结合企业环境进行威胁情境化分析，实现主动威胁缓解并缩短检测耗时。
减少高达 45% 的冗余告警。 2 ATOM 基于 MITRE ATT&CK 框架实现全面威胁可视化与持续态势优化。
通过自主威胁情报主动缓解风险。借助生成式 AI 将威胁活动与环境背景关联，整合威胁情报，自动化追踪并生成风险评估，从而主动消解攻击并优化修复优先级。
利用 AI 驱动洞察分析与 MITRE ATT&CK 分析最大化检测态势。运用生成式 AI 优化检测覆盖范围，填补关键防御缺口。实现跨混合多云安全工具的自动化管理与报告。
模拟人类推理，通过自动分类与警报处置加速威胁检测。借助生成式 AI 学习分析师行为模式，自动化处理低风险事件，生成可解释的洞察分析，优先处理重要警报并识别罕见事件。
加速并自动化威胁调查。利用生成式 AI 生成深度洞察，交叉关联活动与告警数据，简化上下文分析，通过假设生成辅助决策，显著缩短调查工作流与案件汇编时间。
通过可组合运行手册实现自动化修复。借助生成式 AI 推荐并自动化执行响应动作，优化历史响应行为，获取风险复发应对建议以及遏制、根除与恢复的具体步骤。
通过无缝 AI 集成赋能安全运营。IBM Consulting 与 Microsoft 合作帮助客户实现安全运营现代化并防范威胁
作为 ATOM 核心集成合作伙伴，IBM 与 Google SecOps 协同赋能安全团队，全面提升网络安全威胁的检测、调查与响应能力。
借助 全天候防御和更快的 AI 驱动的检测和 响应，支持合作伙伴抵御网络威胁。
全球安全情报专家提供行业领先的分析，帮助您识别和预测最新威胁。
1，2示例仅供说明之用。实际效果因客户系统配置及环境差异而有所不同，因此通常无法提供预期的结果。