全球最受信任的两家网络安全领导者联手为企业提供完全集成、开放的端到端安全解决方案。
各组织都在追求创新和业务转型，以推动增长并获得竞争优势。然而，随着团队使用云、AI 和数字生态系统进行创新，他们面临着不断增长的全球威胁的挑战。
通过 IBM 和 Palo Alto Networks 的合作，安全性成为数字化转型的核心。从咨询到执行，我们可以帮助您在组织的每个部门构建网络弹性。
我们携手帮助您实现网络安全计划的现代化，集成孤立的单点解决方案，节省时间、金钱和资源，并增强您的组织应对当今复杂威胁的弹性。我们将 AI 驱动的解决方案和开放式生态系统相结合，将自动化提升到新的水平，提供宝贵的洞察、主动降低风险并缩短实现价值的时间。让我们帮助您保护您的组织，让您充满信心地迎接安全的未来。
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利用我们的集成产品，无需使用多个单点解决方案，即可提高运营效率和成本效益，缩知实现价值的时间，并主动降低风险。
使用我们获得专利的 AI 和自动化产品以及 AI 咨询专家，统一整个企业范围内的安全洞察，并加快检测、响应和恢复，从而提高网络弹性。
利用我们的联盟，不仅可以实现安全计划的现代化，还可以构建下一代 SOC 转型，以全新的工作方式实现更高效率、更短的平均检测时间 (MTTD) 和平均响应时间 (MTTR)。
通过将 Palo Alto Networks Cortex XSIAM AI 驱动的套件与 IBM 的 SOC 咨询转型服务以及 IBM 融合 AI 的威胁检测和响应 (TDR) 托管安全服务 (MSS) 相结合，您的组织可以主动降低风险同时提高可见性并缩短响应时间。
Palo Alto Networks 的云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 解决方案 Prisma Cloud 与 IBM Consulting 的全球系统集成和托管安全服务相结合，可让您的组织从整个 DevSecOps 生命周期中的一系列定制服务中受益，包括整体安全状况评估、CNAPP 解决方案实施和运营以及持续管理服务。