当一家大型全球汽车制造商试图加强其混合多云环境的安全性时，它寻求了 IBM® Consulting 和 Palo Alto Networks 的帮助。

这家汽车制造商希望能加强其全球云服务的控制。具体来说，它希望能够轻松识别和修复错误配置和潜在漏洞。