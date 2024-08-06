主页 Case Studies 领先汽车制造商 为领先汽车制造商提供更强大的云安全服务
汽车厂汽车应急响应控制室的操作人员
加强对全球云环境的控制

当一家大型全球汽车制造商试图加强其混合多云环境的安全性时，它寻求了 IBM® Consulting 和 Palo Alto Networks 的帮助。

这家汽车制造商希望能加强其全球云服务的控制。具体来说，它希望能够轻松识别和修复错误配置和潜在漏洞。
70+ 通过 Prisma Cloud 监控和控制超过 70 个云账户 60,000+ 在 2023 年的 60,000 多个警报中有效识别到 7% 需要分析的警报
IBM Consulting 和 Palo Alto 提供的补充解决方案

IBM Cybersecurity Services 隶属于 IBM Consulting，帮助该汽车制造商利用 面向云安全状况管理 (CSPM) 的 Palo Alto Networks Prisma 云软件（链接位于 ibm.com 站外）来规划并推出持续的托管安全服务。

此次合作始于一次设计思维研讨会。IBM Cybersecurity Services 帮助该汽车制造商定义了需求和关键绩效指标。此外，IBM 团队还使用 Prisma Cloud 进行快速安全评估，以展示可能的结果。

该解决方案一经实施，就实现了多项目标：

  • 将 Prisma Cloud 与其他工具集成，包括客户的安全信息和事件管理 (SIEM) 软件以及工单解决方案 ServiceNow。
  • 设计和配置 CSPM 仪表板和报告,以符合汽车制造商的合规要求和报告标准。
  • 根据客户的云安全策略制定修复流程，该策略要求根据应用程序和/或业务部门账户组分配修复措施。

随着项目的推进，IBM Cybersecurity Services 举行了一次执行简报会，详细介绍了执行内容、当前配置以及客户可以进一步实施 Prisma Cloud 功能的方式。

IBM Cybersecurity Services 继续利用 Prisma Cloud 解决方案管理服务，为该汽车制造商提供持续的修复、策略管理和警报监控。
更高的可见性、控制力和安全性

该汽车制造商目前使用 Prisma Cloud 来监控和控制大约 70 个云账户，通过消除盲点和错误配置来强化安全性。

此外 IBM Cybersecurity Services 还制定了定制修复报告和流程，帮助客户满足其内部要求和汽车行业严格的合规标准，其中包括 CIS 基准、GDPR 和 NIST 标准。随着标准的发展，Palo Alto Networks 将持续更新 Prisma Cloud，这有助于促进持续合规。

该解决方案还有助于汽车制造商确定哪些安全警报值得优先处理。例如，2023 年，公司收到了超过 60,000 个警报。在 IBM 和 Prisma Cloud 的帮助下，公司确定，其中只有一小部分（约 7%）符合进一步分析的标准。

IBM 网络安全服务

IBM Cybersecurity Services 隶属于 IBM Consulting，可提供咨询、集成和托管安全服务。我们将全球专家团队、专有技术及合作伙伴技术相结合，共创量身定制的安全计划。预约咨询会议，了解我们如何能帮助您评估、规划、设计、构建和运行强大的安全计划，以保护混合云中的数据、信息识别和工作负载。

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