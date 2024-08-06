当一家大型全球汽车制造商试图加强其混合多云环境的安全性时，它寻求了 IBM® Consulting 和 Palo Alto Networks 的帮助。
这家汽车制造商希望能加强其全球云服务的控制。具体来说，它希望能够轻松识别和修复错误配置和潜在漏洞。
IBM Cybersecurity Services 隶属于 IBM Consulting，帮助该汽车制造商利用 面向云安全状况管理 (CSPM) 的 Palo Alto Networks Prisma 云软件（链接位于 ibm.com 站外）来规划并推出持续的托管安全服务。
此次合作始于一次设计思维研讨会。IBM Cybersecurity Services 帮助该汽车制造商定义了需求和关键绩效指标。此外，IBM 团队还使用 Prisma Cloud 进行快速安全评估，以展示可能的结果。
该解决方案一经实施，就实现了多项目标：
随着项目的推进，IBM Cybersecurity Services 举行了一次执行简报会，详细介绍了执行内容、当前配置以及客户可以进一步实施 Prisma Cloud 功能的方式。
IBM Cybersecurity Services 继续利用 Prisma Cloud 解决方案管理服务，为该汽车制造商提供持续的修复、策略管理和警报监控。
该汽车制造商目前使用 Prisma Cloud 来监控和控制大约 70 个云账户，通过消除盲点和错误配置来强化安全性。
此外 IBM Cybersecurity Services 还制定了定制修复报告和流程，帮助客户满足其内部要求和汽车行业严格的合规标准，其中包括 CIS 基准、GDPR 和 NIST 标准。随着标准的发展，Palo Alto Networks 将持续更新 Prisma Cloud，这有助于促进持续合规。
该解决方案还有助于汽车制造商确定哪些安全警报值得优先处理。例如，2023 年，公司收到了超过 60,000 个警报。在 IBM 和 Prisma Cloud 的帮助下，公司确定，其中只有一小部分（约 7%）符合进一步分析的标准。
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