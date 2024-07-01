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服务

Microsoft Azure 安全

 Microsoft 是 IBM Cybersecurity Services 战略合作伙伴
IBM Consulting 与 Microsoft 合作帮助客户实现安全运营现代化并防范威胁
阅读联盟新闻稿 IBM + Microsoft 供应链报告
表示人工智能驱动自动化的等距插图
一种现代、开放和统一的安全方法

IBM Consulting Cybersecurity Services 与 Microsoft 建立了战略联盟，以帮助企业实现企业范围内的整体威胁管理。我们协调一致的安全解决方案使企业能够利用 Microsoft Cloud 和 IBM 的行业和领域专业知识，迅速加快迁移、现代化和业务转型。IBM 带来了全面的云安全产品组合，包括战略和风险咨询以调整和优化安全资源、保护和实现数字信任的解决方案、威胁管理功能的实施和运营，以及开放的多云解决方案，以利用您在 Microsoft 技术和技能方面的现有资源投资实现安全转型。
通过 Microsoft Sentinel 和 Microsoft Defender 实现统一的安全性

利用 Microsoft Sentinel 和 Microsoft Defender 发掘统一安全的价值白皮书
了解更多 借助 IBM 和 Microsoft 加速网络威胁检测和响应
行业挑战 445 万美元

2023 年全球数据泄露的平均总成本（百万美元）。¹

 277 天

识别和控制数据泄露的总体平均时间。

 82%

分享涉及数据存储在云环境中的违规行为份额。
优势
检测

发现混合环境中的威胁和漏洞。
确定优先级

了解如何确定服务器和服务的优先级并减轻其潜在威胁。
预防

了解可以采取哪些措施来减少混合工作负载的攻击面。
功能 主动威胁搜寻

使用 IBM Security 专有的 TTP 与 Microsoft 威胁情报相结合，将 MITRE ATT&CK 框架投入使用。

 混合云安全运营

将 Microsoft Azure 和 Microsoft Defender for Endpoint 与您的企业安全操作和工作流集成，以快速识别和应对威胁。

 加快了修复速度

利用 IBM Security AI、机器学习和 SOAR 功能对云原生检测和响应功能进行强制倍增，从而改进警报处理。

 扩展您的安全团队

与我们值得信赖的安全顾问合作，改善威胁管理态势，应对不断增长的安全威胁，解决您的技能短缺问题。

 保护生成式 AI 工作量

保护和管理生成式 AI 模型所使用的基础数据，并提供防护措施以防止不必要的数据渗漏。

 提高投资回报率

最大限度地利用现有 Microsoft 365、Microsoft Entra 许可和 Microsoft Azure 支出所提供的安全工具，以提高投资回报率、降低成本并优化网络安全工具资产
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 与 IBM Garage 专家交谈

客户案例

Vale Mining
资源 利用生成式 AI 简化端到端混合云安全

了解 Microsoft 的技术平台如何与 IBM 咨询公司的全面网络安全服务相结合，帮助企业简化其安全基础架构。

 IBM TDR 云原生解决方案获得微软 XDR 验证资格

了解 IBM 如何利用 Microsoft Sentinel 和 Microsoft Defender 提供全面管理的全天候 XDR 服务。

 对您的安全信心满满

了解攻击者的策略对于保护您的员工、数据和基础架构至关重要。深入了解 2024 年 IBM® X-Force Threat Intelligence 指数，这是基于对 130 多个国家或地区每天监控超过 1,500 亿个安全事件所获得的洞察分析和观察结果。
相关解决方案

获得使用 Microsoft Azure 加速迁移、现代化和业务转型的信心。

云安全服务

借助持续的可见性、管理和修复，保护您的混合云和多云环境。

 了解更多 威胁检测和响应

借助 24x7 全天候防御和更快的人工智能驱动的检测和响应，支持合作伙伴抵御网络威胁。

 了解更多 托管安全服务

了解当今混合云领域的最新托管安全服务。

 了解更多
探索更多
更多探索方式 阅读 Azure Threat Management Accelerator 阅读解决方案简介 IBM 2024 年数据泄露成本 在 Azure Marketplace 中查找 IBM 观看 IBM Cybersecurity Services 如何与 Microsoft 科技集成 订阅我们的每月时事通讯
脚注

¹ IBM，数据泄露成本报告，2023 年

 