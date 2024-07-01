IBM Consulting Cybersecurity Services 与 Microsoft 建立了战略联盟，以帮助企业实现企业范围内的整体威胁管理。我们协调一致的安全解决方案使企业能够利用 Microsoft Cloud 和 IBM 的行业和领域专业知识，迅速加快迁移、现代化和业务转型。IBM 带来了全面的云安全产品组合，包括战略和风险咨询以调整和优化安全资源、保护和实现数字信任的解决方案、威胁管理功能的实施和运营，以及开放的多云解决方案，以利用您在 Microsoft 技术和技能方面的现有资源投资实现安全转型。