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Microsoft Azure 安全
IBM Consulting Cybersecurity Services 与 Microsoft 建立了战略联盟，以帮助企业实现企业范围内的整体威胁管理。我们协调一致的安全解决方案使企业能够利用 Microsoft Cloud 和 IBM 的行业和领域专业知识，迅速加快迁移、现代化和业务转型。IBM 带来了全面的云安全产品组合，包括战略和风险咨询以调整和优化安全资源、保护和实现数字信任的解决方案、威胁管理功能的实施和运营，以及开放的多云解决方案，以利用您在 Microsoft 技术和技能方面的现有资源投资实现安全转型。
利用 Microsoft Sentinel 和 Microsoft Defender 发掘统一安全的价值白皮书
2023 年全球数据泄露的平均总成本（百万美元）。¹
识别和控制数据泄露的总体平均时间。
分享涉及数据存储在云环境中的违规行为份额。
使用 IBM Security 专有的 TTP 与 Microsoft 威胁情报相结合，将 MITRE ATT&CK 框架投入使用。
将 Microsoft Azure 和 Microsoft Defender for Endpoint 与您的企业安全操作和工作流集成，以快速识别和应对威胁。
利用 IBM Security AI、机器学习和 SOAR 功能对云原生检测和响应功能进行强制倍增，从而改进警报处理。
与我们值得信赖的安全顾问合作，改善威胁管理态势，应对不断增长的安全威胁，解决您的技能短缺问题。
保护和管理生成式 AI 模型所使用的基础数据，并提供防护措施以防止不必要的数据渗漏。
最大限度地利用现有 Microsoft 365、Microsoft Entra 许可和 Microsoft Azure 支出所提供的安全工具，以提高投资回报率、降低成本并优化网络安全工具资产。
了解 Microsoft 的技术平台如何与 IBM 咨询公司的全面网络安全服务相结合，帮助企业简化其安全基础架构。
了解 IBM 如何利用 Microsoft Sentinel 和 Microsoft Defender 提供全面管理的全天候 XDR 服务。
了解攻击者的策略对于保护您的员工、数据和基础架构至关重要。深入了解 2024 年 IBM® X-Force Threat Intelligence 指数，这是基于对 130 多个国家或地区每天监控超过 1,500 亿个安全事件所获得的洞察分析和观察结果。