软件开发团队在十多年前就开始使用 SBOM 来管理开放源代码库和第三方存储库。重大供应链攻击事件暴露关键漏洞后，网络安全问题将 SBOM 推向核心位置。2020 年的“SolarWinds 数据泄露”事件中，攻击者在受信任的软件更新中插入了恶意代码，影响了包括多个政府机构在内的 18,000 个组织。2021 年 Log4j 漏洞曝光后不久，全球数亿台设备受到波及，进一步揭示了受感染组件如何威胁整个系统安全。

这些网络攻击事件凸显了一个严峻的现实：包括联邦政府机构在内的组织都缺乏对其软件系统中组件和依赖关系的了解。可见性的缺失，致使组织难以评估网络安全风险并有效应对威胁。威胁的紧迫性促使美国白宫果断采取行动。2021 年 5 月，“第 14028 号行政令”强制要求所有联邦软件采购部门使用 SBOM。

美国国家电信和信息管理局 (NTIA) 制定了 SBOM 最低要素要求，适用于向政府实体销售产品的软件供应商。2024 年 9 月，CISA 发布了一份名为“规范软件组件透明度”的文档，针对上述最低要求进行扩展，并为整个软件生态系统内 SBOM 的实施和管理提供更详细的指导。



该联邦指令现已成为行业软件透明度的标杆规范。例如，在金融服务行业，“支付卡行业数据安全标准”(PCI DSS) V4.0 包含软件库存管理要求，旨在保护支付系统并解决漏洞。在医疗保健领域，FDA 要求医疗器械使用 SBOM，而国际医疗器械监管机构论坛 (IMDRF) 则建议将其用于保护医疗器械和患者数据系统。

这些行业准则和建议反映了私营部门向采用 SBOM 的广泛转变。Gartner 预测，到 2025 年，60% 的构建或采购关键基础设施软件的组织将强制使用 SBOM，而 2022 年这一比例还不到 20%。这种采用是出于必要性 - 最近的分析表明，超过 90％ 的现代软件应用程序包含开源依赖项，其中 74％ 包含高风险依赖项。各个组织越来越多地使用 SBOM 来满足合规性要求、验证第三方组件以及处理发现的安全漏洞。