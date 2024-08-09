网络安全风险评估是一个系统的过程，用于识别、评估组织信息技术 (IT) 环境中的潜在威胁和漏洞并确定其优先级别。

该评估是组织整体网络安全计划的关键部分，旨在保护敏感信息、信息系统和其他关键资产免受网络威胁。该评估可帮助组织了解业务目标面临的风险，评估网络攻击的可能性和影响，并制定降低这些风险的建议。

评估流程首先要识别关键资产，包括硬件、软件、敏感数据、网络和 IT 基础设施，并对潜在威胁和漏洞进行分类。这些威胁可能来自各种来源，例如黑客、恶意软件、勒索软件、内部威胁或自然灾害。漏洞可能包括软件过时、密码薄弱或网络不安全。

一旦确定了威胁和漏洞，风险评估流程就会评估其潜在风险和影响，估计发生的可能性和潜在损害。

流行的方法和框架，例如美国国家标准与技术研究院 (NIST) 网络安全框架和国际标准组织 (ISO) 2700，提供了进行这些评估的结构化方法。它们帮助组织确定风险的优先级别，并有效分配资源以降低风险。

还可开发自定义框架以满足特定的组织需求。其目标是创建一个风险矩阵或类似工具，以帮助确定风险的优先级，改善网络风险管理，使组织能够专注于最关键的改进领域。

定期进行网络安全风险评估有助于组织在不断变化的威胁态势中保持领先地位，保护宝贵的资产，并确保遵守 GDPR 等监管要求。

网络安全评估有助于更轻松地与利益相关者分享有关潜在高风险的信息，并帮助领导者在风险承受度和安全政策方面做出更明智的决策。这些步骤最终可以增强组织的整体信息安全和网络安全态势。