发布日期：2024 年 8 月 9 日
撰稿人：Matthew Finio、Amanda Downie
网络安全风险评估是用于识别、评估组织信息系统的潜在威胁和漏洞并确定其优先级别的过程，用以指导降低风险并加强安全措施的行动。
网络安全风险评估是一个系统的过程，用于识别、评估组织信息技术 (IT) 环境中的潜在威胁和漏洞并确定其优先级别。
该评估是组织整体网络安全计划的关键部分，旨在保护敏感信息、信息系统和其他关键资产免受网络威胁。该评估可帮助组织了解业务目标面临的风险，评估网络攻击的可能性和影响，并制定降低这些风险的建议。
评估流程首先要识别关键资产，包括硬件、软件、敏感数据、网络和 IT 基础设施，并对潜在威胁和漏洞进行分类。这些威胁可能来自各种来源，例如黑客、恶意软件、勒索软件、内部威胁或自然灾害。漏洞可能包括软件过时、密码薄弱或网络不安全。
一旦确定了威胁和漏洞，风险评估流程就会评估其潜在风险和影响，估计发生的可能性和潜在损害。
流行的方法和框架，例如美国国家标准与技术研究院 (NIST) 网络安全框架和国际标准组织 (ISO) 2700，提供了进行这些评估的结构化方法。它们帮助组织确定风险的优先级别，并有效分配资源以降低风险。
还可开发自定义框架以满足特定的组织需求。其目标是创建一个风险矩阵或类似工具，以帮助确定风险的优先级，改善网络风险管理，使组织能够专注于最关键的改进领域。
定期进行网络安全风险评估有助于组织在不断变化的威胁态势中保持领先地位，保护宝贵的资产，并确保遵守 GDPR 等监管要求。
网络安全评估有助于更轻松地与利益相关者分享有关潜在高风险的信息，并帮助领导者在风险承受度和安全政策方面做出更明智的决策。这些步骤最终可以增强组织的整体信息安全和网络安全态势。
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生成式 AI 的安全保障：当务之急
2024 年，全球数据泄露的平均成本高达 488 万美元1，因此网络安全风险评估至关重要。
企业越来越依赖数字业务运营和人工智能 (AI)，但只有 24% 的生成式 AI 计划得到保护。1 该评估使组织能够识别其数据、网络和系统的风险。在网络攻击比以往任何时候都更加普遍和复杂的时代，这项评估使他们能够采取积极措施来减轻或降低这些风险。
定期进行网络风险评估对于不断更新组织的风险状况至关重要，尤其是在组织的网络和系统不断发展的情况下。它们还有助于防止数据泄露和应用程序停机，确保内部系统和面向客户的系统保持正常运行。
网络安全评估还通过避免或减少数据泄露和应用程序停机，确保内部系统和面向客户的系统保持正常运行，从而帮助组织避免长期成本和声誉损害。
积极主动的网络安全方法有助于为潜在的网络攻击制定应对和恢复计划，提高组织的整体弹性。该方法还通过明确辨识加强漏洞管理的机会创造了优化契机，并支持对 HIPAA 和 PCI DSS 等标准的监管合规性。严格的合规性对于避免法律和经济处罚至关重要。
通过保护关键信息资产，组织可以增强数据安全性、保持业务连续性并保护其竞争优势。归根结底，安全风险评估是任何组织更广泛的网络安全风险管理框架不可或缺的一部分，为未来的评估提供了模板，并确保即使在员工流动的情况下也能实现可重复的流程。
进行网络安全风险评估涉及多个结构化步骤，以便安全团队系统地识别、评估和降低风险：
1. 确定评估范围
2. 识别资产并确定其优先级
3. 识别网络威胁和漏洞
4. 评估和分析风险
5. 计算风险的概率和影响
6. 根据成本效益分析确定风险的优先级
7. 实施安全控制措施
8. 监控和记录结果
网络安全风险评估可为组织带来若干重大优点。这些优点皆有助于建立更强大、更具弹性的网络安全框架，并支持组织的整体运营效率。
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