MISUSE 威胁模型框架可帮助技术人员构建安全的应用程序和设备，并识别肇事者如何利用科技伤害弱势群体。

科技几乎与社会的各个方面交织在一起，而其影响是双向的。虽然人类和社会推动着科技变革，但科技变革反过来也会塑造社会和个人，而且这些变革的速度可能非常快。



整个行业越来越关注加快技术发现，以便与这种快速变化的步伐相辅相成。此背景促使技术人员开发出令人兴奋的新应用程序和设备，以便从根本上改变我们的工作与生活方式。然而，有时对新事物的追求和对积极因素的强调可能会在起初意味着人们没有认识到某一发明的任何缺点。

诚然，科技本身无所谓善恶，但其使用却既可能产生好结果，也可能产生坏结果。在最好的情况下，科技可以支持各种计划。而在最坏的情况下，却会产生意想不到的后果，甚至出现恶意使用的情况。

科技的这种对比性质在强制控制领域体现得尤为明显—它是一种旨在灌输恐惧和服从的支配行为模式。科技在帮助弱势群体方面可发挥关键作用，从而使他们能记录证据、查找有用信息并获得支持。然而，即使是最善意的科技，也可能会被施害者利用来实现恶意目的，如控制、骚扰和跟踪。

认识到这是一个日益严重的问题后，IBM Policy 实验室于 2020 年 5 月发布了《打击家庭暴力的五项技术设计原则》，从而提高了人们对技术助长家庭暴力问题的认识，并提出了一种通过设计来抵御家庭暴力的方法。但是，虽然很多技术专家的核心愿望是构建安全的应用程序和设备，但确定犯罪者如何操纵科技来伤害弱势群体并制定措施来减少此类操控却并非易事。

一种常用于发现和减少安全漏洞的方法是威胁建模，它是一种用于了解、识别、优先排序和缓解风险的实用框架。然而，很多传统的威胁建模方法都带有某种内部视角，因而只会考虑针对公司资产的威胁。由于此观点，在考虑针对个人的威胁时，很难应用这些框架，因为强制控制实施者的目的与黑客的目的不同。

为将思维方式转变为以外部视角看待个人风险，IBM 团队创建了 MISUSE 威胁模型框架。该框架引入了不同的威胁建模视角，可帮助科技人员认识到其技术可能会对个人造成的全方位伤害。