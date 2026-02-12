SCA 工具通过扫描软件的源代码，将其收集到数据库中，与已知漏洞数据库进行比较，检查更新或许可证问题，然后生成报告来运作。

虽然软件成分分析可以扫描各种软件元素，包括专有组件和容器镜像，但它最常用于分析开源库。几乎所有现代代码库都在一定程度上包含了开源组件，并且由于这些代码中的漏洞是公开的，因此保持开源软件的更新和透明尤为重要。

SCA 工具管理着来自未知来源软件组件的安全漏洞风险、不同开源许可证之间的兼容性问题，以及开源库文档或支持不完整或不足所带来的风险。

软件成分分析是 云原生 DevOps 管道的一部分，该管道将软件开发流程与 IT 运维相结合。作为 DevSecOps 管道的一部分，SCA 也支持组织的 安全态势 ，该管道将安全与开发和运维相结合。SCA 工具可以部署在 集成开发环境 (IDE) 中，在开发过程中提供实时代码分析。

SCA 不同于其他形式的 漏洞扫描 ，例如静态应用安全测试 (SAST)、 动态应用安全测试 (DAST) 和依赖项扫描。

IT 团队经常使用 SCA 工具来生成 软件物料清单 (SBOM)。 SBOM 以机器可读的格式列出软件产品中的所有组件、库和模块，用于合规性和供应链安全。SBOM 还可以进一步为 SCA 扫描策略提供信息。

根据国际数据公司的调查数据， 截至 2024 年，在员工人数至少为 100 人的公司中，有 93% 使用开源软件，这凸显了对 SCA 解决方案的广泛需求。1