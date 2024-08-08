容器映像汇集了在操作系统上创建容器所需的所有组件，它由堆叠在一起的不同映像层组成。容器映像是不可变的，与模板具有相同的功能。

容器映像存储在容器映像注册表（或容器注册表）中，该注册表作为一种文件系统。容器注册表是数据存储库（或多个存储库），用于存放容器映像以便存储和/或访问。

容器注册表的一个显著优势是它们能够顺畅地连接到 Kubernetes 和 Docker 等容器编排系统/平台。此外，在基于容器的应用程序开发过程中，容器注册表可用于 DevOps 开发运维容量，从而实现优化的工作流集成。