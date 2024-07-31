Kubernetes 是开源的容器编排平台。Kubernetes 也始于 2013 年，以希腊语中的“试点”一词命名，用于自动化各种软件流程，例如管理、部署和扩展。

在 Kubernetes 服务中，一台或多台计算机（虚拟机或裸机服务器）连接在 Kubernetes 集群中，可以在其中运行不同大小和类型的容器工作负载。Kubernetes 通常与 Helm chart 一起部署，Helm chart 是用于描述 Kubernetes 集群的各种资源然后将这些组合资源打包为应用程序的文件集合。

Kubernetes 支持使用容器化 ML 应用程序和简单扩展，并且支持 ML 框架和工具。Kubernetes 也可以用作 AI 训练工作负载的平台。

Docker 和 Kubernetes 在许多方面都很相似。然而，它们的规模有所不同，因为 Docker 本质上是一个容器运行时，而 Kubernetes 是一个完整的平台，旨在支持运行和管理来自多个容器运行时的容器。作为衡量两者之间差异的一个指标，请设想 Kubernetes 足够大，而 Docker 只是 Kubernetes 支持的多个容器运行时之一。