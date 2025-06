现代 IT 环境包括许多不同类型的软件、硬件、网络设备和虚拟化技术,并混合使用本地基础设施和云环境。识别所有这些系统并了解它们的依赖关系是一个非常重要但具有挑战性的过程,可以帮助组织简化和优化他们的 IT 生态系统。



这一过程可帮助组织发现需要立即修复的漏洞以及独立流程更能发挥优势的低效方面。借助这一过程,组织可以改进他们的决策,并更好地了解任何组件在出现故障或问题时会对 IT 生态系统的其余部分产生什么样的影响。依赖关系映射经常通过甘特图等可视化方式直观地呈现整个 IT 环境中的 IT 资产。

依赖关系既可以是垂直的,即不同类型的 IT 组件(例如服务与应用程序)之间的依赖关系,也可以是水平的,即类似组件(例如应用程序与应用程序)之间的依赖关系。

在存在依赖关系的生态系统中,一个组件(例如一个发生错误或代码故障的软件)发生的事件或问题可能会使整个依赖关系链面临风险,并导致整个系统中断。这通常被称为“依赖关系地狱”。组织希望了解依赖关系的工作方式并消除不必要的依赖关系,以尽量减少上述情况。

通过一个临时或手动流程识别依赖关系可能既漫长、又耗时,而且无法保证 IT 团队成员能够全面了解系统的复杂性。因此,组织通常利用依赖关系映射工具和自动化来帮助将应用程序、数据和任务之间的关系可视化。

鉴于现代企业 IT 服务的相互依赖性,作为可观测性实践的一个核心组成部分,依赖关系映射变得越来越重要。可观测性可帮助各个组织将分布式应用程序可视化,以优化性能以及更快地自动发现和解决问题。

依赖关系映射是 IT 项目管理和变革管理工作的一个关键组成部分,因为组织必须了解自己的系统如何交互和相互依赖,才能有效地管理正在进行的项目和组织变更。