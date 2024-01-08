广义而言，它是指您在工作中使用计算机和现代技术，并利用基于计算机的工作场所的所有功能来完成工作。手动工作流程是指在没有电脑和软件的情况下手工完成的流程。



组织将某一工作流程数字化后，通常会将其自动化，从而减少或消除人工参与。通常，针对数字化工作流程的这一过渡有助于提高流程效率，并为员工创造时间以便专注于更具价值的工作。 数字化工作流程既可简单到通过电子邮件向客户发送 PDF 发票而不是邮寄纸质发票，也可复杂到实现新员工入职的完全自动化。

自新冠疫情以来，随着组织过渡到远程办公，数字化工作流就变得越发流行且不可或缺。根据 Insight 的一份报告，该研究公司报告称，三分之一的受访者表示：如果不再将远程办公作为一个选项，他们便会离职。在 Statista 的一项调查中，超过 60% 的受访者表示，他们已采用让员工有权选择居家办公的工作模式。

在现代商业世界中，数字化工作流程与先于它们的人工工作流程一样普遍。