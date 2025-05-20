应用程序架构的历史揭示了分解成越来越智能的组件的一致模式。

1990年代：单体应用程序

单一代码库系统主导了企业计算，带来了重大运营挑战：

部署需要大量测试周期

扩展需要全系统复制

一个地方发生变化可能会破坏不相关的功能

开发周期可能持续数月甚至数年。

2000 年代初期：面向服务的架构 (SOA)

SOA 通过将应用程序分解为与业务相关的服务，解决了单体架构的局限性：

新架构提高了可复用性和集成能力

服务仍然占据相对较大的比重

编排复杂性导致系统十分脆弱

开发周期要以月为单位

2010 年代：微服务

微服务架构将应用程序分成更小的、可独立部署的单元：