1990年代：单体应用程序
单一代码库系统主导了企业计算，带来了重大运营挑战：
2000 年代初期：面向服务的架构 (SOA)
SOA 通过将应用程序分解为与业务相关的服务，解决了单体架构的局限性：
传统的支付处理微服务需要数千行代码来完成验证、处理、错误状态和整合工作。相比之下，高性能 AI 智能体将关键路径的预编译组件与复杂决策的推理能力相结合。这种混合方法有助于确保性能可靠性和自适应智能化。
例如，使用提前 (AOT) 编译在 C# 中实现 Semantic Kernel 智能体，这表明生产智能体系统在性能上可以匹敌或超过传统微服务，同时增加有价值的推理能力。
正如微服务需要底层编排平台一样，AI 智能体需要专门的智能体框架。现代解决方案，如 Semantic Kernel 和 LangChain Enterprise，为智能体协调提供了所需的基础架构，确保获得企业级性能。
斯坦福大学以人为本人工智能研究所 (HAI) 2024 年一项研究发现，采用综合评估框架的公司开发周期加快了 65%，生产回滚减少了 42%。
JPMorgan Chase 通过混合架构将其推理成本降低了 67%，该混合架构通过确定性路径处理 89% 的事务，为复杂场景保留了 LLM 资源。
麦肯锡 2024 年 AI 经济学报告指出，实施其中三个或更多战略可将 AI 运营成本平均降低 62%，同时保持或提高系统功能。
现代框架通过优先级系统和共享上下文来应对这些挑战。Microsoft 的 Semantic Kernel 可实现在智能体自主性与系统一致性之前取得平衡的编排。
为了说明微服务和智能体架构之间的区别，可以考虑金融服务交易平台。
当客户发起交易时，系统会按照预先确定的路径运行，每一步都会在明确触发时进行。
在实际操作中，智能体实施从根本上改变了客户体验。当市场波动性增加时，风险评估智能体可能会自主调整交易限额，并通知投资组合智能体，而该智能体会分析客户持仓中的潜在漏洞。该系统表现出的智能超出了明确编码的范围。
从单体到服务到微服务再到智能体的进展遵循着清晰的历史模式。每一次演进都引入了更精细的组件，随之而来的是智能化和自主性的提升。
组织要大规模实施智能体架构，必须采用平台工程原则，在整个应用程序组合中实现始终如一的质量、成本效益和治理。
有远见的组织利用内部开发者平台 (IDP) 加速智能体采用。
Gartner 2024 年平台工程报告表示，成熟的平台方法可以使新智能体功能进入市场的时间加快 3.2 倍，开发者满意度提高 76%。
组织现在面临着一个选择：率先为适当的用例采用智能体架构，还是跟随占据早期优势的竞争对手。证据表明，早期实施平台驱动方法的企业在开发速度、系统灵活性和技术功能方面获得了显著的竞争优势。
