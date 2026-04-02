然而，需要注意的是，提高开发者生产力和改善开发者体验并不总是同义词。在为期八个月的研究中，《哈佛商业评论》(HBR) 发现，即使 AI 的使用是完全可选的，“员工的工作节奏更快，承担的任务范围更广，并将工作延伸到一天中更多的时间，通常并非被要求这样做。”AI 有助于提高生产力，但这种生产力提升的后续影响可能变得不可持续，导致认知疲劳和职业倦怠。2

AI 对开发者体验的影响可能超出开发者直接使用它的范围。特别是，HBR 的研究观察到，非工程师使用 AI 生成代码的频率增加，导致工程师花费更多时间审查和纠正同事由 AI 生成的工作。HBR 指出，“这些需求超出了正式的代码审查范围。工程师越来越多地发现自己需要指导那些‘氛围编程’的同事，并完成部分完成的拉取请求。”

此外，快速发展的 AI 领域可能导致碎片化的 DevEx。模型和 AI 智能体框架不断扩展和改进，这给开发者带来了压力，要求他们不断了解最新的产品，并跟上不断演变的协议和实践。增强的 AI 功能显然是有用的，但如果没有 DevEx 团队深思熟虑的调解和指导，它们可能变成一把双刃剑。