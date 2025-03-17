OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼近日预告了旗下一款即将推出的模型所具备的创意写作能力，与此同时，众多开发者与软件工程师正热烈追捧一种名为“氛围编程”的编程方式。这一表述问世仅六周时间，却已在 Reddit、各类企业通讯协作平台频道，包括 IBM 内部的相关交流渠道中持续引发热议。

简而言之，氛围编程是 OpenAI 联合创始人、前特斯拉 AI 高级总监 Andrej Karpathy 近期提出的术语，用于描述大语言模型推理与编码领域已达到的高超水准。（典型案例包括 Claude 的 Sonnet 模型、AI 代码编辑器 Cursor）。他在 X 平台上写道，如今开发者可以“沉浸于编程氛围，顺应技术指数级进化的趋势，甚至忘记代码本身的存在”。正如 Ars Technica 所解读的：“氛围编程的核心并非追求对编码的绝对掌控与精准度，而是全然沉浸于编码流之中，顺势而为。”

IBM 技术策略师 Joshua Noble 表示，他认为氛围编程最初只是个玩笑。但这一表述却逐渐流传开来，甚至创业孵化器 Y Combinator 还专门制作了一段 30 分钟的视频，标题为《氛围编程就是未来》。

氛围编程或许是未来的趋势，但如今仍存在诸多不完善之处。Noble 表示：“在我看来，它更像是当你毫无思路，或是懒得动手时的一种选择——让 GitHub Copilot 这类工具帮你搭个架子，看看能导向什么方向。我通常就是随便浏览些参考内容、随口描述需求、运行下生成的代码，再复制粘贴调整调整，大多数时候这么做确实能搞定事情。”

IBM 技术内容经理 Ash Minhas 对此表示认同：“氛围编程确实已成趋势，它能帮你把灵感快速转化为实际成果。”为佐证这一观点，Minhas 举例称，他和兄弟曾设计了一段提示词，借助 AI 开发出一款帮助用户计算“财富自由提前退休 (FIRE)”目标金额的应用。“如果你具备一定技术能力，这种方式会带来极大助力。”他说道。