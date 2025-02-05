生成式 AI 的倡导者称赞它是“使创意民主化”的强大工具。28但同样的工具也很容易被用于欺骗他人。

自 2023 年以来，AI 生成的错误信息以闪电般的速度激增，其中包括带有欺诈性文本的图像、视频和屏幕截图。29AI 驱动的机器人在社交媒体网络上发布了大量误导性帖文和评论。30恶意行为者会使用 AI 生成音频和视频记录或图像，并创建逼真的深度伪造欺骗他人。有些是无伤大雅的玩笑，比如网上流传的教皇方济各身着时髦白色羽绒服的照片，但其他的则产生了更为恶劣的影响。

2022 年俄罗斯入侵乌克兰的最初几周，网上出现了一段视频。在这段视频中，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基 (Volodymyr Zelensky) 呼吁公民停止与俄罗斯士兵交战。31 次年，一段深度伪造的亲华视频迅速席卷 Facebook 和 Twitter，视频中的新闻播报员是由 AI 生成的。32

2024 年美国总统大选前，一些选民收到了来自拜登总统的自动呼叫电话，其中包含深度伪造的录音，告诫他们不要在即将到来的民主党初选中投票。33特朗普总统分享了几张深度伪造的图片，展示其得到了音乐巨星泰勒·斯威夫特 （Taylor Swift） 的声援。34

网络罪犯可以使用 AI 深度伪造来实施语音诈骗，诱使受害者向其转账。35网络安全倡导者推广欺诈检测技术，例如与家庭成员建立身份验证协议。学习如何检测 AI 诈骗，有助于弥补高危人群中的安全漏洞。

生成式 AI 的输出越令人信服，现实与“人造”现实之间的界限就越模糊。虽然一些研究人员正在探索深度伪造在反恐活动中的优势，36但媒体消费者必须学会用辩证的眼光来评估其看到的图像和视频。与此同时，科技公司和政府必须通力合作以减轻危害，引导人们以负责任、合乎道德的方式使用 AI。