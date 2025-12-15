办公室中高效开发者工作场景的宽幅视图

通过 AI 及超越 AI 提升开发者生产力的 6 种方法

By Rina Diane Caballar , Cole Stryker
发布日期 2025年12月15日
更新日期 2026年4月17日

人工智能正在改变软件开发人员的编码方式，并提升个人开发者及其团队的生产力。尤其是生成式 AI，可以提高软件开发团队的生产力。在管理咨询公司麦肯锡的一项调查中，高绩效软件组织的团队生产力提升了 16%–30%，软件质量提升了 31%–45%。1

然而，软件工程生产力不仅仅包括速度和效率。它还包括有效性、代码质量开发者体验。在其中一些领域，AI 可能弊大于利。

非营利研究组织 METR 的一项研究发现，AI 工具在某些情况下实际上可能会减慢开发者的速度。受访者报告了一些可能解释速度下降的因素，包括 AI 工具在大型复杂开发环境中表现较差，以及这些工具缺乏关键的隐性上下文或知识。

Stack Overflow 的 2025 年开发者调查 也发现了类似的结果。受访者将处理“几乎正确但不完全正确”的解决方案列为使用 AI 工具时最大的挫败感，其次是调试 AI 生成代码行的耗时过程。受访开发者还表示，当他们不信任 AI 的答案、对代码有伦理或安全担忧、想学习最佳实践，或者卡住了无法解释问题时，他们仍然会向其他人寻求帮助。

这使得人为因素对于培养高绩效和高生产力的开发者更加有价值。AI 正成为软件开发的必备工具，但它并非魔法棒。软件开发仍然需要人工输入才能有效。以下是提升软件开发者生产力的 6 种方法——借助 AI 以及超越 AI。

专家为您带来最新的 AI 趋势

获取有关最重要且最有趣的 AI 新闻的精选洞察分析。订阅我们的每周 Think 时事通讯。请参阅 IBM 隐私声明

以智能方式实现自动化

软件开发过程的某些部分可以从 AI 辅助的自动化中受益。DevOps 就是一个典型例子，通过持续集成持续交付 (CI/CD) 自动化敏捷开发周期。

借鉴 DevOps 的经验，软件工程团队可以自动化重复性或常规任务，以加速和简化工作流程，并将精力转向更具生产力的活动，例如优化代码或开发新功能。例如，基础设施即代码 (IaC) 工具可以自动进行设置和配置，以便快速入职新开发者，并在开发、测试和生产环境之间保持一致性。

其他自动化工具包括：用于分析代码风格问题和编程错误的 linterAI 代码审查系统、用于精确定位漏洞的人工智能驱动安全平台，以及用于验证功能、质量和性能的 AI 驱动代码测试应用程序。

先设计，后实验

接到任务时，开发人员倾向于直接开始编程。但在将设计转化为代码之前先进行布局，从长远来看可以节省调试或重构低质量解决方案的时间。即使是粗略的流程图、大纲或模式，也能帮助您思考并设计出最优的实现方案。

团队领导在向单个开发人员分配任务时也必须设定明确的目标，以便他们能够相应地安排时间和精力，实现预期成果。此外，给予软件工程师按自己的方式解决问题的自主权，能让他们产生主人翁感和使命感，因为他们可以为所构建软件的改进和演进做出贡献。这种探索的自由甚至可以使开发人员从优化走向创新。

培养心流状态

许多艺术家在“状态”中创作出最佳作品——这是一种高度专注、促进巅峰表现的状态。由于编码也可被视为一种艺术形式，释放软件工程师的创造力需要给予他们时间和空间进入“心流状态”并保持“在心流中”。

对开发者而言，这意味着找到自己最高效的时段，并将其作为专门的编码时间。在此期间尽量减少干扰以保持专注，例如暂停电子邮件和消息通知。同时确保在中间安排休息时间以恢复精力。

对于软件工程领导者而言，这意味着尊重每个团队成员就其心流状态所设定的边界。您甚至可以在他们的日历上划出专门的时间段，用于静心编程、共享深度工作或短时编码冲刺。

减轻认知负荷

许多因素可能干扰开发人员的一天，包括不必要的会议、高严重性问题以及紧急修复。为了应对，开发人员常常采取上下文切换和多任务处理。这种频繁的碎片化会消耗开发人员的精神能量，导致倦怠。

团队领导可以帮助管理优先级和进行中的工作。考虑制定每周或每两周一次的团队成员轮值表，负责调查和修复高严重性问题。只让必要的成员参加会议，并从一开始就定义有针对性的议程。

整理出针对挑战性问题或常见任务的结构化解决方案模板，以便团队成员可以复用，而不是重复造轮子。概述编码标准和其他最佳实践的指南，帮助开发人员快速找到合适的方法，避免决策疲劳。保持代码文档的更新，以减少浏览代码库所花费的时间。在上述许多场景中，AI 都可以提供帮助，例如使文档与代码库当前状态保持同步的 AI 智能体，或像 Claude Code、Cursor、GitHub  Copilot  和  IBM Bob  这样的人工智能驱动的编码助手，它们能自动应用必要的编码风格和标准 ，并 简化 拉取请求 工作流。

通过减轻认知负荷，开发人员可以恢复更多脑力用于编程和解决问题。

AI 学院

成为 AI 专家

获取相关知识，以确定 AI 投资的优先级，从而推动业务增长。立即开始观看我们的免费 AI 学院视频，引领 AI 在组织中的未来应用。
观看系列视频

为成长留出空间

一个促进学习和鼓励成长的软件工程工作环境，不仅能提升开发人员的技能，还能激发他们的动力。根据普华永道《2025 年全球劳动力希望与恐惧调查》，“感觉在技能提升方面得到支持的员工，其积极性比那些表示支持最少的员工高出 73%。”2有动力的程序员可能更具参与感和生产力，这反过来又能提高他们的开发满意度和工作留任率。

典型的技能提升机会包括参加在线课程以及相关的会议和研讨会。其他持续改进的方法包括代码审查、指导和结对编程。这些实践体验让团队成员能够分享捷径、策略和见解，有助于形成重视协作、支持和团队合作的文化。

打磨工作工具

编码技能和领域专长至关重要，但程序员还需要通过高质量的工具来运用这些技能和专长。这包括集成开发环境 (IDE)、编程语言和框架、项目管理软件以及版本控制系统等。

确保这些工具与开发工作流和软件交付流程无缝融合，有助于加快软件构建速度并减少开发摩擦。选择经过测试和验证的现代技术，以避免与旧版系统和单体架构相关的技术债务

在框架和语言方面，选择那些不仅符合业务成果和项目需求，而且适合团队能力的技术。健全的文档有助于快速解决问题，而活跃的社区则能提供支持。

关于衡量生产力的说明

“无法衡量就无法改进”这句格言同样适用于开发者生产力。科技公司和研究机构引入了不同的衡量指标，其中 DORA 和 SPACE 作为衡量开发者生产力的流行基准脱颖而出。

作为 Google Cloud 长期研究项目的一部分，DORA  旨在“理解驱动软件交付和运维绩效的能力”。以下是其五个关键指标

  • 变更前置时间（也称为周期时间）：衡量代码变更或提交到上线所需的时间。

  • 部署频率：衡量团队将变更推送到生产环境的频率。

  • 变更失败率：衡量导致生产环境故障的部署所占的百分比。
  • 部署返工率： 衡量非计划内但必须为修复生产事件而进行的部署所占的百分比。

  • 故障部署恢复时间 （以前称为 平均恢复时间）： 衡量从部署故障中恢复所需的时间。

DORA 指标提供了可量化的度量，能够指示软件变更的稳定性和吞吐量方面的瓶颈。

与此同时，GitHub 和微软的研究人员创建了 SPACE 框架，由以下生产力指标组成：

  • 满意度与幸福感

  • 绩效

  • 活动量

  • 沟通与协作

  • 效率与心流

SPACE 指标由于更具定性和主观性，可能更难衡量。实时调查有助于在特定时间点捕获数据。

将定量和定性测量相结合，可以更全面地看待个人绩效和团队绩效。 建立基准指标以便随 时间进行比较，并 考虑实施或采用仪表板来更好地可视化开发者生产力指标。避免只关注单一指标，而是选择对您的团队最重要的指标，以便他们能够专注于正确的方向。

最重要的是，记住将指标视为指引而非目标。否则，开发人员会更致力于达成指标而非交付价值，这反而阻碍了生产力而非助益。这些衡量的结果指明了需要改进的方向，并开启您迈向更高效软件工程团队的旅程。

作者

Rina Diane Caballar

Staff Writer

IBM Think

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Gartner 2026 年顶级战略技术趋势：AI 原生开发平台

阅读 Gartner 报告，发掘可操作的洞察，帮助您将开发者生产力转化为企业增长的催化剂。

资源

Gartner 2026 年顶级战略技术趋势：AI 原生开发平台

阅读 Gartner 报告，发掘可操作的洞察，帮助您将开发者生产力转化为企业增长的催化剂。
IBM® watsonx 开发者中心

使用我们一些最常用的能力来支持您的下一个项目。立即开始，进一步了解 IBM 提供的受支持模型。
IBM AI 社区

加入 AI 架构师和构建者社区，学习交流、分享想法并与他人联系。
解锁 AI 投资回报率：企业生产力战术指南

学习久经验证的策略，以 AI 和创新为核心，提高生产力并推动企业转型。
相关解决方案
IBM Bob

借助您的 AI 合作伙伴 Bob，加速软件交付，实现安全的意图感知型开发。

 深入了解 IBM® Bob
AI 编码解决方案

利用可信的 AI 驱动型工具优化软件开发工作，最大限度地减少编写代码、调试、代码重构或代码补全的时间，从而拓展创新空间。

 深入了解 AI 编码解决方案
AI 咨询与服务

通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策能力和商业价值。

 深入了解 AI 咨询服务
采取后续步骤

利用生成式 AI 和高级自动化技术加速创建企业就绪代码。Bob 通过建模增强开发人员技能，简化并自动执行开发与现代化工作。

  1. 了解 IBM Bob
  2. 深入了解 AI 编码解决方案
脚注

1.  《释放 AI 在软件开发中的价值》，麦肯锡，2025 年 11 月 3 日
2.  《2025 年全球劳动力希望与恐惧调查》，普华永道，2025 年 11 月 12 日