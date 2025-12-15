通过 AI 及超越 AI 提升开发者生产力的 6 种方法

然而，软件工程生产力不仅仅包括速度和效率。它还包括有效性、代码质量和开发者体验。在其中一些领域，AI 可能弊大于利。

非营利研究组织 METR 的一项研究发现，AI 工具在某些情况下实际上可能会减慢开发者的速度。受访者报告了一些可能解释速度下降的因素，包括 AI 工具在大型复杂开发环境中表现较差，以及这些工具缺乏关键的隐性上下文或知识。

Stack Overflow 的 2025 年开发者调查 也发现了类似的结果。受访者将处理“几乎正确但不完全正确”的解决方案列为使用 AI 工具时最大的挫败感，其次是调试 AI 生成代码行的耗时过程。受访开发者还表示，当他们不信任 AI 的答案、对代码有伦理或安全担忧、想学习最佳实践，或者卡住了无法解释问题时，他们仍然会向其他人寻求帮助。

这使得人为因素对于培养高绩效和高生产力的开发者更加有价值。AI 正成为软件开发的必备工具，但它并非魔法棒。软件开发仍然需要人工输入才能有效。以下是提升软件开发者生产力的 6 种方法——借助 AI 以及超越 AI。