PR 让开发者能够编写源代码并在本地测试。由于代码更改与主分支隔离，开发者无需担心破坏整个代码库。
拉取请求方法涉及三个关键角色，这些角色主要适用于开源项目，但也可被专有或闭源项目采用：
维护者：项目维护者管理（并且通常拥有）项目，有权批准并合并 PR 或拒绝它们。
评审者：这些团队成员（他们本身可以是维护者，也可以是项目中经验丰富的其他活跃贡献者）对建议的更改进行代码质量评审，并根据需要提出改进建议。
贡献者：这些开发者负责进行更改并发起拉取请求。
创建拉取请求通常包含七个步骤：
软件开发团队可以根据需求选择多种 PR 工作流选项。常见的拉取请求工作流包括：
特性分支工作流
复刻工作流
git-flow
堆叠工作流
每个新特性都有自己专用的分支，并使用描述性名称来突出该特性的目的。特性完成后，开发者可以将特性分支推送到主分支并创建拉取请求。
该工作流在贡献者独立开发各个特性时保持了主分支的稳定性，但管理多个特性分支可能会变得笨拙。
软件工程师 Vincent Driessen 于 2010 年制定了 git-flow。它通常用于具有严格发布计划或需要支持多个版本的软件开发。
此工作流遵循由以下分支组成的分支模型：
开发者需要对需要评审的
拉取请求具有以下优势：
培养协作
提高代码质量
增加透明度
强化编码技能
拉取请求促进合作，鼓励团队成员无论其角色如何都能一起工作。PR 有助于提供反馈并学习如何处理反馈，激发讨论并引发改进的思路。
拉取请求让团队能够看到实现了哪些更改、由谁实现、应用在何处以及背后的原因。这种可见性使团队更好地了解代码库以及项目本身的状态。
评审者和贡献者都可以互相学习，在此过程中掌握新技术，发现解决问题的新方法。新手和新团队成员也可以研究以往的 PR，从而更好地理解代码库，并快速掌握团队的编码标准和最佳实践。
虽然创建拉取请求看起来很简单，但以下一些技巧可以进一步使流程更顺畅：
考虑草稿
细节决定成败
保持专注
关注最新动态
使用模板
草稿拉取请求（或合并请求）为开发者提供了一种分享进行中工作的途径。这使得团队成员能够更早开始协作并更早获得反馈，从而让遇到问题的开发者可以从队友那里集思广益，找到可能的解决方案。
开发者必须为其新提交提供清晰、简洁且具体的消息。清晰、简洁和具体也同样适用于 PR 的标题和描述，使评审者能够更快、更轻松地理解代码更改背后的意图。
将多个问题捆绑到单个 PR 中会导致更长的评审时间和更多的修订。每个拉取请求应只针对一个缺陷修复或一个特性。有针对性的拉取请求能够带来更高效的代码评审。
在推送代码并发起 PR 之前，开发者必须确保其分支是最新的。拉取最新的更改和任何新提交可以避免合并拉取请求时出现冲突。他们可以使用
自动化 PR 可以加快拉取请求从创建、评审到合并的生命周期。PR 自动化包含一层有助于缓解瓶颈的系统：
堆叠 PR
CI/CD 流水线
软件开发生命周期 (SDLC) 管理系统
人工智能驱动编码助手
像 Jira 和 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 这样的平台支持在整个软件开发生命周期 (SDLC) 中跟踪和管理拉取请求。
作为 ELM 套件的一部分，IBM Engineering Workflow Management (EWM) 和 IBM Engineering Integration Hub 将 PR 自动化直接嵌入到开发工作流中。EWM 可以通过 Hub 的连接器与 Git 存储库连接，并从工作项触发 PR 创建。当 EWM 中的需求或变更请求被批准后，一条规则可以自动在关联的 Git 存储库中打开一个拉取请求，并预填充描述。
ELM 中由 AI 驱动的自动化也可以在 PR 打开后运行静态分析和测试套件，将结果发布回工作项，并阻止合并直到满足条件。同时，Hub 会跨工具同步 PR 状态，在存储库和 EWM 仪表板中实时反映该状态。
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