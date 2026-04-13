拉取请求 (PR) 是一种向代码库提出修改建议的方法。软件开发者将主代码存储库复刻到一个独立分支，在开发过程中将代码提交到该分支，然后创建拉取请求，以便在将更改拉取或合并到主代码库之前，标记出他们建议的更改供代码评审。

PR 是 Git 存储库（如 Bitbucket 和 GitHub）中常见的机制。GitLab 对同一流程使用了术语“合并请求”而非“拉取请求”。

开发者可以通过命令行界面 (CLI) 或 Web 界面创建拉取请求。新的拉取请求通常用于修复缺陷、更新依赖项、添加新特性或重构代码。拉取请求简化了代码评审，使代码库保持标准，并促进软件开发团队成员之间的协作。