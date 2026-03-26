使用 AI 进行机密检测：开发者指南

模式匹配算法会查找与机密标准格式匹配的字符串。它们还使用正则表达式，即由字符序列组成的搜索模式。

这种方法对于遵循预定义形式的机密（例如云服务的访问令牌或 API 密钥）通常很有效。然而，使用正则表达式（也称为 regex）进行机密扫描可能较慢，并且具有随机构成的机密可能无法被检测到。