使用 AI 进行机密检测：开发者指南

在应用程序安全 (AppSec) 中，机密是授予人类用户或非人类身份（如应用程序、设备或工作负载）访问权限并允许它们进行通信或执行操作的数字信息。由于其敏感性，机密必须保密。
以下是几种常见的机密类型：
API 密钥：用于通过应用程序编程接口 (API) 验证服务、软件或系统之间通信的唯一标识符。
生物特征数据：包括个人固有的身体和行为特征——例如面部特征、指纹、声音甚至步态——可用于验证其身份。
数字证书及其关联的私钥：用于验证端点并建立安全通信通道。
连接字符串：包含连接数据源指令的文本字符串。
数据库凭证：用于访问数据库的用户名和密码组合。
服务账户凭证：允许应用程序和自动化工作流访问操作系统并与之交互。
SSH（安全外壳）密钥：用于验证访问服务器和其他基础设施的实体。
用户名和密码组合：由字符串组成，用于验证用户对系统的访问。
机密是威胁参与者的主要目标。他们可以利用机器人来收集暴露的令牌、泄露的凭证或云原生环境中的错误配置。攻击者利用这些机密获得对应用程序和系统的未授权访问。由于通过合法凭证获得访问权限，这种攻击更难被发现，并且可能在很长一段时间内不被注意。
这使得机密检测成为公司网络安全策略的关键组成部分。检测机密有助于组织：
该过程从机密扫描开始，其中机密检测工具会扫描代码仓库（也称为代码库）及相关资源中泄露的机密。然后，这些工具会针对任何识别出的机密生成警报或报告，包括机密类型及其所在位置。开发和网络安全团队可以利用这些警报或报告来指导修复步骤，例如将机密迁移到机密管理解决方案。这些解决方案有助于自动化、集中化和简化机密的创建、使用、轮换和保护。
检测机密需要结合多种方法，以准确识别代码仓库中的机密：
模式匹配
字典扫描
熵分析
模式匹配算法会查找与机密标准格式匹配的字符串。它们还使用正则表达式，即由字符序列组成的搜索模式。
这种方法对于遵循预定义形式的机密（例如云服务的访问令牌或 API 密钥）通常很有效。然而，使用正则表达式（也称为 regex）进行机密扫描可能较慢，并且具有随机构成的机密可能无法被检测到。
在机密检测中，字典是包含已知机密的数据源。这些字典可用作搜索机密时的参考。
字典扫描有助于确定机密是当前有效的还是未在使用中。但它可能无法检测到字典中不存在的任何机密。
熵衡量数据的随机性或不可预测性。熵值越高，数据越随机，越难以预测。因此，熵分析评估字符序列的随机性属性。
此方法有助于发现不遵循已知模式（例如加密密钥）的潜在机密。它还能揭示新的机密或高熵机密。
机密检测系统的选择很多。在选择合适的工具时，企业必须考虑解决方案的准确性、检测能力的深度和广度、在大规模代码库和软件开发生命周期 (SDLC) 中的可扩展性，以及它是否与其技术栈和软件开发工作流兼容并能无缝集成。
以下是几种流行的机密检测工具：
Vault Radar 是 HashiCorp 的机密检测产品。它持续实时扫描机密甚至个人身份信息 (PII)，并在仪表板上对其分类和排序，以帮助修复工作。
还会对代码提交、拉取请求以及添加数据源时进行扫描。支持的数据源包括仓库和平台，如 Azure DevOps、Bitbucket、GitHub 和 GitLab，以及协作平台如 Confluence、Jira 和 Slack。
Vault Radar 为某些企业账户提供内置的修复指导。作为修复过程的一部分，泄露的机密也可以复制到 HashiCorp 的机密管理平台 Vault 中。
实施 AI 进行机密检测的开发团队可以获得以下好处：
上下文感知：AI 模型可以学习机密周围的上下文，包括代码注释、源代码结构和变量名。这种语义和上下文分析使模型能够更好地区分真实机密与样本数据或测试值。因此，上下文感知有助于提高真阳性率并降低假阳性率。
实时检测：一些由人工智能驱动的机密检测工具与 IDE 无缝集成，在开发者编写代码时标记硬编码的机密，并在提交或推送到仓库之前捕获泄露的机密。
自动优先级排序和修复：AI 驱动的机密检测可以通过基于可利用性、影响、位置和严重性等因素分配风险评分，自动对标记的机密进行优先级排序。它还可以建议修复方法，例如将对机密管理平台的调用替换泄露的机密。
应用 AI 进行机密检测涉及多种技术：
集成学习：集成学习合并多个分类器以提高预测准确性。
深度学习：由多层神经网络驱动的深度学习为检测机密提供了一种更强大、更通用的方法。采用的常见深度学习架构包括卷积神经网络、长短期记忆网络 (LSTM) 和 Transformer 模型。
生成式 AI：大语言模型 (LLM) 是机密检测的另一种选择。预训练的 LLM 和微调后的小语言模型 (SLM) 都可用于预测机密并根据不同机密类型对其进行分类。人机交互的方法对于验证 LLM 预测和分类的准确性仍然至关重要。
传统策略和基于 AI 的策略相结合可以加强机密检测过程。模式匹配和熵分析可用于搜索机密，而 AI 驱动的方法则用于验证已发现的机密以消除误报。
以下是几个使用 AI 的机密检测解决方案示例：
GitGuardian 代码安全平台可扫描 Git 仓库、CI/CD 流水线、Docker 镜像以及协作系统（如 Confluence、Jira 和 Slack）。开发者可以设置预提交钩子并将扫描集成到 IDE 中，或者使用 GitGuardian 的命令行界面应用程序。
GitGuardian 的机密检测引擎由两种类型的模式匹配检测器组成：特定检测器，专用于查找特定机密类型，从而实现高召回率和精确率；以及通用检测器，用于捕获特定检测器可能遗漏的内容。此外，各种机器学习模型还增加了有价值的功能，例如过滤可能是误报的机密，以及评估通用机密的上下文以为其分配适当的类别和提供者。
其他机器学习驱动的功能包括：相似事件分组（将具有上下文相似性的机密聚类）以及使用 XGBoost（极限梯度提升，一种决策树集成算法，彼此从对方的错误中学习）的风险评分，根据多个风险信号对机密进行排序。
GitHub Secret Protection 是 GitHub 自己的机密扫描系统。它会仔细检查仓库所有分支上的整个 Git 历史记录，以及议题和拉取请求中的描述和评论。
该系统的推送保护功能会实时扫描每次推送，阻止包含机密的提交。它可以执行自动有效性检查，以验证发现的机密是否处于活动状态且已公开泄露。
GitHub Secret Protection 还使用 GitHub Copilot 来检测提交到仓库中的非结构化机密。
企业可以首先定义对他们而言什么是机密，并按重要性对这些机密进行分类，以指导修复过程。他们还必须审计其整个软件供应链，以描绘出机密泄露的程度。
机密可能扩散到代码相关来源之外。这意味着检测还必须考虑其他可能的机密泄露来源，例如：
沟通、协作和开发者生产力工具
配置文件
容器及容器编排平台（如 Kubernetes）
数据库
Documentation
日志
DevOps 团队可以实施预提交钩子，使机密扫描成为开发者提交代码或发起拉取请求之前的必要步骤，并阻止包含硬编码机密的更改。他们还必须检查工具是否能够在机密到达运行时和生产环境之前，持续扫描工件、构建日志和环境变量中的任何泄露机密。
企业必须制定策略，规定如何对泄露的机密进行优先级排序和纠正。分类策略可以包括评估不同类型机密带来的安全风险，以及确定哪些团队负责分类。
纠正策略必须明确列出要采取的行动，无论是撤销或轮换机密，还是用对机密管理平台的调用来替换机密。自动化这些修复可以节省时间并实现快速响应，但必须对修复进行测试，以验证机密不再能被检测到。
组织必须将机密检测作为开发或 DevOps 团队安全编码培训的一部分。团队必须理解硬编码或泄露机密的危险、他们可以采取哪些措施来限制这些危险，以及如何使用必要的工具进行机密检测。
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