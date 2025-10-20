代码文档是描述和解释软件项目源代码的过程。它是软件开发不可或缺的一部分，可以采取不同的形式，包括代码注释、共享文件或中央知识库。
代码文档的结构将取决于受众是谁以及使用方式。以下是一些常见的文档类型：
低级文档通常是指代码中的内联注释。作为最基本的文档编写方法之一，这些注释解释特定的代码行或代码块。
文档字符串是另一种低级文档形式。它们出现在类、函数、方法或模块定义之前。文档字符串具有结构化格式，用于声明目的、用途示例、功能、参数和返回值。
内联注释适合标注无法从代码本身直观读出的逻辑，或是依托复杂算法编写的代码。同时，文档字符串可提取生成应用程序编程接口 (API) 文档，并在集成开发环境 (IDE) 内提供上下文提示。
底层文档仅单独描述分段代码，而高层文档会说明各模块在整体架构工作流中的定位与作用。这类软件文档包含展示代码架构的流程图、统一建模语言 (UML) 图表，梳理业务逻辑与产品需求匹配关系的设计文档，以及代码库、代码仓库的结构规范。
此种技术文档仅供企业内部使用。例如，团队构建软件的编程规范、标准和流程文档。开发环境的设置指南也属于内部文档范畴。
这种面向外部用户的文档，服务于企业外部的开发人员与其他使用者。例如，API 文档会列明软件项目开放接口可用的类、函数、方法与模块。外部文档还包含配置文件、集成说明、README 文件。
README 文件采用 markdown 编写，这是一款用于纯文本排版的轻量级标记语言。文件内包含项目功能、依赖项、安装步骤、命令行界面 (CLI) 指令，以及获取技术支持的相关说明。开源项目还会补充许可协议细则与贡献规范，说明如何提交拉取请求，将漏洞修复、代码变更合并至代码仓库主分支。
编写简洁清晰的代码本身就是一种文档。然而，良好的文档仍然至关重要，并具有以下优点：
加强合作
提升可维护性
加快软件开发速度
简化新人上手流程
文档记录良好的代码可促进开发团队内部更好的协作和沟通。成员可以利用代码文档作为共享语言进行代码审查、讨论代码变更和执行团队决策。
良好的文档能够为快速开发铺平道路，节省理解代码功能的时间，并将注意力重新集中到应用适当的代码更新上。它还有助于跟踪更改，确保团队能够跟上不断演变的代码库的步伐。
代码文档帮助新团队成员熟悉代码库内部运行逻辑。它们能够快速熟悉代码设计与架构，尽早参与项目开发工作。
代码和文档相辅相成，因此它们也必须同步发展。一些编写代码的准则同样适用于编写文档。以下是一些可能有帮助的建议：
建立代码文档标准
将文档与编程整合
清晰简洁是关键
记录编程决策
保持更新
与编程规范一样，代码文档也必须遵循标准。这些标准包括一致的格式，例如低级文档的缩进、换行和间距。同时，模板和代码文档工具可以帮助规范 API 文档和其他高级外部文档的样式和结构。
例如完成函数编写后补充文档字符串，或是实现复杂算法、逻辑时添加内联注释。编码同步撰写文档，能够帮助开发人员梳理设计思路与决策依据，避免关键细节遗漏。初期可能会额外消耗少量工时，但长期会成为编码的常规环节，大幅加快后续调试、性能优化、重构的效率。
过度的文档记录会影响代码的可读性。开发者必须优先编写干净清晰的代码，然后添加与代码完美匹配的必要文档。
在简洁性方面，找到适当的平衡点至关重要。例如，简短的代码片段可能根本不需要文档。另一方面，更复杂的算法需要文档，以不同经验水平的开发者都能理解的方式解释底层逻辑。
这包括设计、架构、逻辑和算法选择。将这些编程决策记录下来，无论是通过高层内部文档还是共享知识库，都能为将来进行的任何更改提供背景信息。
开发团队必须定期进行审核和更新代码文档，确保其准确、完整且相关，反映软件当前状态。将文档纳入代码审查过程有助于定期更新。
大多数 IDE 都配备生成代码文档的扩展插件，各类框架与工具也可实现文档自动化生成。以下是主流文档生成工具：
Doxygen
GitBook
Javadoc
JSDoc
Sphinx
GitBook 提供了一个用户界面，用于编写和发布网站形式的文档，这可以更高效地创建内部和外部文档。该平台还具备与 GitHub 或 GitLab 代码库同步的功能。
Javadoc 工具解析 Java 源代码内的文档注释，输出 HTML 格式的 API 文档。它可以对类、构造函数、字段、接口、方法生成配套文档。
与 Javadoc 类似，JSDoc 为 JavaScript 项目生成 API 文档。其开源社区开发了用于定制文档的模板和工具。
Sphinx 主要专为 Python 构建，但也扩展到其他编程语言。它支持 Markdown 和它自己的标记语言 reStructuredText。Sphinx 可以创建各种输出格式的文档，并具有交叉引用以链接到其他代码元素的功能。
文档生成器仅限于在源代码中遇到的注释。生成式 AI 更进一步，分析特定的代码片段并添加描述其用途和功能的代码注释。许多面向代码的大语言模型 (LLM) 内置了生成文档的功能。
例如，IBM Bob 可以为单个方法或类内的所有方法生成注释行。其他类似工具包括 GitHub Copilot、JetBrains AI Assistant、Mintlify 和 Tabnine。
和任何人工智能系统一样，开发者仍需审查人工智能驱动的代码文档工具的输出，以确保完整性和准确性。
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