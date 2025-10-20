充满活力的工作空间场景：一个人正在黄色便签纸上写字，周围摆放着各种颜色的文具，包括马克笔、荧光笔、铅笔和便签纸。

什么是代码文档？

By Rina Diane Caballar , Cole Stryker
发布日期 2025年10月20日
更新日期 2026年4月6日

代码文档定义

代码文档是描述和解释软件项目源代码的过程。它是软件开发不可或缺的一部分，可以采取不同的形式，包括代码注释、共享文件或中央知识库。

代码文档如同代码库的导航图，帮助使用者理清每一段代码的功能、运行逻辑、使用方式，以及各代码模块之间的关联关系。编写代码文档能够协助开发团队更好地维护源代码，同时为其他利益相关者提供指引，包括网络安全分析师、数据科学家DevOps 工程师、产品与项目经理、质量保障工程师、技术文档撰写人员等需要阅读、使用代码的岗位。

代码文档与文档即代码

文档即代码模式将文档视作软件代码进行管理。该模式复用源代码配套工具管理文档，依托版本控制系统审核、追踪变更，自动化测试识别格式与规范问题，借助持续集成/持续交付 (CI/CD) 管道完成文档更新与发布。

代码文档是记录代码的通用工作统称，而文档即代码是一套专门的、技术化的文档编写方案。

代码文档类型

代码文档的结构将取决于受众是谁以及使用方式。以下是一些常见的文档类型：

  • 底层文档

  • 高级别文档

  • 内部文档

  • 外部文档

低级文档

低级文档通常是指代码中的内联注释。作为最基本的文档编写方法之一，这些注释解释特定的代码行或代码块。

def multiply(x, y):
    # Returns the product of two numbers
    return x * y

文档字符串是另一种低级文档形式。它们出现在类、函数、方法或模块定义之前。文档字符串具有结构化格式，用于声明目的、用途示例、功能、参数和返回值。

def reverse_string(s):
    ‘’’
    Returns the reverse of a string value
    Parameters:
        s (str): The string to be reversed
    Returns:
        rev (str): The string value in reverse
    ‘’’

    rev = ‘’
    x = len(s)

    while x > 0:
        rev += s[x - 1]
        x = x - 1

    return rev

内联注释适合标注无法从代码本身直观读出的逻辑，或是依托复杂算法编写的代码。同时，文档字符串可提取生成应用程序编程接口 (API) 文档，并在集成开发环境 (IDE) 内提供上下文提示。

高级别文档

底层文档仅单独描述分段代码，而高层文档会说明各模块在整体架构工作流中的定位与作用。这类软件文档包含展示代码架构的流程图、统一建模语言 (UML) 图表，梳理业务逻辑与产品需求匹配关系的设计文档，以及代码库、代码仓库的结构规范。

内部文档

此种技术文档仅供企业内部使用。例如，团队构建软件的编程规范、标准和流程文档。开发环境的设置指南也属于内部文档范畴。

外部文档

这种面向外部用户的文档，服务于企业外部的开发人员与其他使用者。例如，API 文档会列明软件项目开放接口可用的类、函数、方法与模块。外部文档还包含配置文件、集成说明、README 文件。

README 文件采用 markdown 编写，这是一款用于纯文本排版的轻量级标记语言。文件内包含项目功能、依赖项、安装步骤、命令行界面 (CLI) 指令，以及获取技术支持的相关说明。开源项目还会补充许可协议细则与贡献规范，说明如何提交拉取请求，将漏洞修复、代码变更合并至代码仓库主分支。

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代码文档的优点

编写简洁清晰的代码本身就是一种文档。然而，良好的文档仍然至关重要，并具有以下优点：

  • 加强合作

  • 提升可维护性

  • 加快软件开发速度

  • 简化新人上手流程

加强合作

文档记录良好的代码可促进开发团队内部更好的协作和沟通。成员可以利用代码文档作为共享语言进行代码审查、讨论代码变更和执行团队决策。

提高可维护性

文档能够辅助代码重构、日常维护与性能优化工作。在调试阶段，开发人员可参考代码文档定位代码错误，追溯问题根本原因源。

加快软件开发进度

良好的文档能够为快速开发铺平道路，节省理解代码功能的时间，并将注意力重新集中到应用适当的代码更新上。它还有助于跟踪更改，确保团队能够跟上不断演变的代码库的步伐。

简化新人上手流程

代码文档帮助新团队成员熟悉代码库内部运行逻辑。它们能够快速熟悉代码设计与架构，尽早参与项目开发工作。

编写优质代码文档的技巧

代码和文档相辅相成，因此它们也必须同步发展。一些编写代码的准则同样适用于编写文档。以下是一些可能有帮助的建议：

  • 建立代码文档标准

  • 将文档与编程整合

  • 清晰简洁是关键

  • 记录编程决策

  • 保持更新

建立代码文档标准

与编程规范一样，代码文档也必须遵循标准。这些标准包括一致的格式，例如低级文档的缩进、换行和间距。同时，模板和代码文档工具可以帮助规范 API 文档和其他高级外部文档的样式和结构。

将文档与编程整合

例如完成函数编写后补充文档字符串，或是实现复杂算法、逻辑时添加内联注释。编码同步撰写文档，能够帮助开发人员梳理设计思路与决策依据，避免关键细节遗漏。初期可能会额外消耗少量工时，但长期会成为编码的常规环节，大幅加快后续调试、性能优化、重构的效率。

清晰和简洁是关键

过度的文档记录会影响代码的可读性。开发者必须优先编写干净清晰的代码，然后添加与代码完美匹配的必要文档。

在简洁性方面，找到适当的平衡点至关重要。例如，简短的代码片段可能根本不需要文档。另一方面，更复杂的算法需要文档，以不同经验水平的开发者都能理解的方式解释底层逻辑。

记录编程决策

这包括设计、架构、逻辑和算法选择。将这些编程决策记录下来，无论是通过高层内部文档还是共享知识库，都能为将来进行的任何更改提供背景信息。

持续同步更新

开发团队必须定期进行审核和更新代码文档，确保其准确、完整且相关，反映软件当前状态。将文档纳入代码审查过程有助于定期更新。

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代码文档工具

大多数 IDE 都配备生成代码文档的扩展插件，各类框架与工具也可实现文档自动化生成。以下是主流文档生成工具：

  • Doxygen

  • GitBook

  • Javadoc

  • JSDoc

  • Sphinx

Doxygen

Doxygen 支持多种编程语言，如 C、C++、Java、PHP 和 Python。它支持 Markdown 渲染，并能生成 HTML、PDF 和 XML 格式的文档。Doxygen 可以通过配置文件进行定制，并能够生成图表，描绘可视化的类和函数之间的层次结构以及关联。

GitBook

GitBook 提供了一个用户界面，用于编写和发布网站形式的文档，这可以更高效地创建内部和外部文档。该平台还具备与 GitHub 或 GitLab 代码库同步的功能。

Javadoc

Javadoc 工具解析 Java 源代码内的文档注释，输出 HTML 格式的 API 文档。它可以对类、构造函数、字段、接口、方法生成配套文档。

JSDoc

与 Javadoc 类似，JSDoc 为 JavaScript 项目生成 API 文档。其开源社区开发了用于定制文档的模板和工具。

Sphinx

Sphinx 主要专为 Python 构建，但也扩展到其他编程语言。它支持 Markdown 和它自己的标记语言 reStructuredText。Sphinx 可以创建各种输出格式的文档，并具有交叉引用以链接到其他代码元素的功能。

面向代码文档的生成式 AI

文档生成器仅限于在源代码中遇到的注释。生成式 AI 更进一步，分析特定的代码片段并添加描述其用途和功能的代码注释。许多面向代码的大语言模型 (LLM) 内置了生成文档的功能。

例如，IBM Bob 可以为单个方法或类内的所有方法生成注释行。其他类似工具包括 GitHub Copilot、JetBrains AI Assistant、Mintlify 和 Tabnine。

和任何人工智能系统一样，开发者仍需审查人工智能驱动的代码文档工具的输出，以确保完整性和准确性。

作者

Rina Diane Caballar

Staff Writer

IBM Think

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

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