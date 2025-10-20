这种面向外部用户的文档，服务于企业外部的开发人员与其他使用者。例如，API 文档会列明软件项目开放接口可用的类、函数、方法与模块。外部文档还包含配置文件、集成说明、README 文件。

README 文件采用 markdown 编写，这是一款用于纯文本排版的轻量级标记语言。文件内包含项目功能、依赖项、安装步骤、命令行界面 (CLI) 指令，以及获取技术支持的相关说明。开源项目还会补充许可协议细则与贡献规范，说明如何提交拉取请求，将漏洞修复、代码变更合并至代码仓库主分支。