大型机应用程序现代化解决方案

切入点：增强和扩展应用程序

企业要想在快速发展的市场中保持竞争力，可以专注于增强和扩展其大型主机应用程序，以提供新的价值和功能。这涉及到通过添加新功能、提高性能以及整合网络和移动等现代界面，对现有应用程序进行现代化改造。此外，企业还可以通过采用微服务、应用程序接口和云服务等新技术来扩展其应用程序。通过增强和扩展这些应用程序，企业可以更好地满足客户期望，快速响应市场需求，并开辟新的收入来源，同时充分利用现有大型机基础设施的稳定性和强大功能。

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