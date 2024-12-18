大型机应用程序现代化解决方案

大型机应用程序现代化使企业能够利用现代技术创建灵活、经济高效且可扩展的解决方案。这种方法能从现有投资中释放出新的价值，使应用程序在快速发展的数字环境中保持竞争力。
更新过时的组件、提高代码质量和精简架构可减少技术债务，使维护工作更轻松，未来的改进工作更高效。
企业可灵活快速地适应不断变化的需求，优化开发周期，并在混合云环境中实现无缝集成和数据共享。
为开发人员配备现代工具和技术可以提高创造力，加快卓越的应用开发，而生成式人工智能则发挥着关键作用。
采用现代安全框架和自动合规性检查可加强数据保护、降低风险，并确保在混合和云环境中遵守监管标准。
深入了解"大型主机应用程序现代化指南"中概述的"切入点"，这些"切入点"可为企业提供有针对性的方法，以便根据其独特的目标和挑战实现大型主机环境的现代化。
切入点：增强和扩展应用程序
企业要想在快速发展的市场中保持竞争力，可以专注于增强和扩展其大型主机应用程序，以提供新的价值和功能。这涉及到通过添加新功能、提高性能以及整合网络和移动等现代界面，对现有应用程序进行现代化改造。此外，企业还可以通过采用微服务、应用程序接口和云服务等新技术来扩展其应用程序。通过增强和扩展这些应用程序，企业可以更好地满足客户期望，快速响应市场需求，并开辟新的收入来源，同时充分利用现有大型机基础设施的稳定性和强大功能。
IBM watsonx Code Assistant for Z 使用 AI 辅助的云原生体验，帮助您理解、重构和转换应用程序。用它来：
切入点：跨混合云整合
对于希望同时利用内部部署和云环境优势的企业来说，在混合云中集成大型主机应用程序至关重要。这涉及到应用程序的现代化，以帮助确保它们能够通过 API 和其他集成方法与云服务和其他现代技术进行无缝交互。混合云集成使企业的大型主机应用程序能够作为更广泛的云生态系统的一部分发挥作用，从而实现更大的灵活性、可扩展性和效率。
通过使用 IBM z/OS® Connect，企业可以使用开放式 API 和事件驱动架构来集成混合应用程序。用它来：
切入点：简化信息共享和数据访问
需要简化信息共享和提高数据访问能力的组织可以把重点放在数据现代化上。这涉及到对传统数据结构和界面进行改造，使不同平台和不同利益相关者都能更方便地访问和使用数据。通过数据访问的现代化，企业可以改善协作、实现实时数据共享和利用高级分析，从而做出更明智的决策并提高运营效率。
借助 IBM Z Digital Integration Hub，您可以在记录系统和混合云应用程序之间实现快速、实时的信息流。用它来：
切入点：采用企业级 DevOps 和可观测性
为了提高敏捷性并加快产品上市速度，企业可以采用企业级 DevOps 实践，并增强大型机环境的可观察性。这涉及到应用管道的现代化，以支持持续集成和持续部署 (CI/CD)、自动化测试和提高应用性能的可见性。通过整合 DevOps 实践，企业可以简化开发流程、减少错误并更快地交付更新，从而更快地响应市场需求。
IBM Z DevOps 产品组合提供了一套全面的工具和解决方案来促进这一转变：
切入点：大规模做出 AI 驱动的决策
希望利用商用 AI 洞察分析的企业可以对其大型机应用程序进行现代化改造，以支持大规模的人工智能驱动决策。这涉及将 AI 和机器学习功能与大型机数据和应用程序集成，以实现复杂决策和预测的自动化。通过专注于 AI 驱动的决策，企业可以提高运营效率，提高预测的准确性，并通过更快、更大规模地做出数据驱动的决策来推动创新。
IBM Z AI 产品组合有助于发掘洞察力，并在无需移动数据的情况下快速获得可信、可操作的结果：
切入点：实现 IT 自动化和标准化
对于寻求提高运营效率和减少人为错误的组织来说，自动化和标准化大型机工作流是一种关键的现代化方法。这包括实施自动化工具来处理日常任务，以及在大型机环境中实现流程标准化。通过自动化和标准化，企业可以提高生产率，降低运营成本，并有助于确保运营的一致性，从而提高业务流程的可靠性和执行速度。
借助 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z，通过 Ansible Automation Platform 将 IBM Z 关联到更全面的企业自动化战略。用它来：
切入点：优化现有应用程序，同时提高成本效率
旨在降低与维护和运行传统大型机相关的高昂成本的组织，可以从优化现有应用程序入手。这涉及将应用程序重新平台化或重新托管到更具成本效益和可扩展性的基础设施，如云环境，同时保持或提高性能。通过重点优化现有应用程序，企业可以大幅节约成本，提高资源利用率，并延长关键系统的使用寿命。
使用当前的软件和硬件，并利用性能优化工具、专用处理器和较新的类似云的基于消费的定价模式：
M&T 银行通过使用 Z Digital Integration Hub，实现了核心银行业务和云应用程序之间无缝、实时的数据流。
Atruvia AG 采用 IBM Z 作为低风险、大容量解决方案，对核心银行应用程序进行了现代化改造，以支持全德国的 30,000 多台自动取款机。
BBVA Francés 优化了其 IBM Z 平台，为客户提供更快、反应更迅速的零售银行服务。
法国巴黎银行改造了其 IBM Z 环境，以降低成本、提高质量并加快软件开发。