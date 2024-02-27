为了提高质量和效率，BNP Paribas（法国巴黎银行）正在彻底改革其核心系统的软件开发环境。法国巴黎银行与 IBM 合作部署了一个由开源工具提供支持的现代化集成开发环境 (IDE)，从而改变了 IBM® Z 平台上的开发环境，节约了成本并提高了质量。
部署了 IBM® Developer for z/OS 和 IBM Z Development and Test Environment，并将其与开源工具相结合，可以创建一个更加高效、敏捷、自主和用户友好的开发环境。
在日益放松管制的全球市场中，老牌知名银行面临着新的挑战。由于客户从一家金融服务提供商更能轻而易举地转到另一家金融服务提供商，由此带来了各种新的机遇，希望抓住这些机遇的敏捷金融科技竞争者不断涌现。面对这些挑战，像法国巴黎银行这样的全球大型银行（按资产计算全球第八大银行）必须不断提高其数字产品的质量和响应能力。能否在新机遇面前击败金融科技竞争对手，部分取决于是否有能力将历史悠久的核心系统与新的前端应用程序联系起来。要实现所需的速度和效率，就必须对这些核心系统的开发实践进行现代化改造，并赋予开发人员（包括第三方供应商）在开发环境中更多的自主权。
法国巴黎银行完全在 IBM Z 企业服务器平台上运行其战略核心银行应用程序和数据库。法国巴黎银行认识到，这种环境在软件开发的便捷性和效率方面落后于银行的分布式系统，因此开始实施一项重大的现代化项目。
法国巴黎银行大型机部门负责人 Abdelhakim Loumassine 表示：“我们希望解决 IBM Z 环境中开发人员的日常挑战，并应对他们的痛点。但更核心的目标是发起一场文化层面的变革，进一步地推动 DevOps 的根本原则落地生根。这实际上是将 Z 环境和开放系统环境结合起来，为开发人员创建一套单一的流程和方法。”
在对运行现状做出审查时，法国巴黎银行发现，其 Z 平台上的开发人员不但受到容量限制，还不得不使用标准化程度、性能表现和用户友好性都很糟糕的过时工具。该银行旨在整合现有工具集，以提高开发和功能测试阶段的生产效率。法国巴黎银行还希望通过更深入的回归测试来提高最终软件的质量，并使 IBM Z 成为新招聘的开发人员更直观的平台。
Loumassine 说道：“IBM Z 平台具有卓越的性能和弹性，我们的基础架构从未出现过故障。我们希望通过为开发人员提供新的功能来保护和维持这种价值。”
最初，在法国巴黎银行创新合作伙伴（BP2I，由法国巴黎银行和 IBM 各持一半股份的合资企业）和法国零售银行内实施核心系统现代化项目，并计划逐步推广到整个银行。该项目有四项基本指导原则：赋予开发人员自主权；通过赋予开发人员责任让他们参与进来；通过合理化和自动化实现开发和测试环境的现代化；以及融合企业系统和开放系统环境的开发方法和工具。
Loumassine 说道：“通过在 IBM Z 平台上部署开放式工具，我们的目标是让来自开放环境和 Z 环境的开发人员能够使用同一种语言。但工具本身并不是目的，归根结底，它们是我们实现新企业文化和新工作方式目标的手段。”
法国巴黎银行的核心平台是经过数十年建立起来的，流程和工具的不断积累为开发人员创造了一个静态的环境。这导致开发人员倾向于继续用以前的方式做事，这意味着开发人员的敏捷性无法与开放系统环境中的同行相比。
Loumassine 回忆道：“我们想颠覆传统，彻底重塑核心系统开发人员的角色。打破过去根深蒂固的习惯并非没有风险，因此我们在整个项目中与 IBM 密切合作。在我们与 IBM 法国公司现有的密切关系基础上，我们与美国的 IBM Z Labs 进行了合作，事实证明他们反应迅速，能够快速解决我们面临的挑战。”
为了在 IBM Z 上实现开发和测试实践的现代化，法国巴黎银行部署了 IBM Developer for z/OS 作为其新的集成开发环境 (IDE)，同时还部署了 IBM Z Development and Test Environment 用于实现灵活部署和测试，另外还部署了 IBM® InfoSphere Optim Solutions 用于数据管理。该银行正在推出开源 Git 工具作为其源代码管理 (SCM) 解决方案，并正在研究部署 IBM Application Discovery 和 Delivery Intelligence，以在测试期间测量代码覆盖率，并在环境审查期间映射应用程序。
Loumassine 表示：“随着新工具的推出，我们已经看到代码编写和测试的效率显著提高。更重要的是，从长远来看，我们给予了开发人员自主权和控制权。现在，他们负责建立自己的开发环境，我们可以赋予他们在这些环境中的权限/角色，而以前在传统 LPAR 上赋予他们这些权限/角色风险太大，甚至是不可能的。”
转换到 IBM Developer for z/OS 所带来的效率也被重新投入到质量方面，特别是通过改进回归测试的持续时间和覆盖范围。最终，经过更好的测试，向最终用户发布的软件的质量和稳健性均会有所提升，并减少下游修复的需求。
法国巴黎银行还部署了 IBM z/OS Connect Enterprise Edition 作为其战略工具，用于将 IBM Z 服务公开为 RESTful API，供其他应用程序调用和使用。Loumassine 表示：“现代化项目让我们能更好地理解和控制企业系统上运行的服务。我们越是能够公开 IBM Z 上运行的应用程序和业务逻辑，我们就越能为企业和客户创造更多价值。”凭借敏捷、现代化的开发实践和服务，法国巴黎银行现在可以在其混合云战略中无缝使用 IBM Z 上的关键业务数据和交易。
IBM Developer for z/OS 的推出彻底改变了法国巴黎银行的开发工作空间，提供了一个具有标准化用户友好界面的现代化环境。这一点通过使用 Git 得到了加强，Git 是 SCM 的实际市场标准，这意味着新员工在 IBM Z 环境中会立即感到舒适。
Loumassine 说：“以前，企业系统开发人员使用的工具多达十几种，因此他们总是要花时间在这些工具之间切换和重新关注。我们现在正在建立一个真正的集成开发环境，在一个界面中包含所有工具，这样人们就可以随手获得所需的一切。这是一次重大的企业文化变革，因为它使我们所有的开发人员站在了同一起跑线上。”
通过实时代码测试，开发人员现在可以比以前更早地发现潜在的代码问题，这就是 DevOps 中的“左移”原则，从而更快、更轻松地解决问题。在高度图形化和交互式的开发环境中，开发人员还拥有更大的自主权，从而创造出一个更令人满意、更富有成效的工作空间。
Loumassine 说：“用户可以完全按照自己的意愿来组织环境。这使得企业系统对新员工更具吸引力，同时也提高了现有开发人员的效率。我们现在还提供更多的测试自动化。例如，开发人员可以对来自生产数据库副本的匿名数据运行测试。IBM InfoSphere Optim 提取数据并将其注入到其开发环境中；这些过程都在开发人员的直接控制之下。”
Loumassine 总结道：“随着我们继续对 IBM Z 平台的开发环境进行现代化改造，我们在控制、自主性、质量、速度和效率方面的优势将不断增加，从而增加业务价值。与此同时，我们还赋予团队灵活性，以更好地应对新的业务需求，并确保我们在所有环境中都拥有符合市场标准的技术以及相同的工具、思维方式和能力。”
法国巴黎银行股份有限公司（ibm.com 外部链接）的历史可追溯到 1848 年巴黎国民银行 (BNP) 成立之时。2000 年与巴黎银行合并后，该集团已发展成为全球第八大资产银行。该集团提供零售和投资银行服务，业务遍及 70 多个国家/地区，拥有约 20 万名员工。在法国，法国巴黎银行拥有 2,200 多家分行和 3,200 台自动取款机，为 600 多万法国家庭提供服务。
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