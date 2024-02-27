BNP Paribas

在日益放松管制的全球市场中，老牌知名银行面临着新的挑战。由于客户从一家金融服务提供商更能轻而易举地转到另一家金融服务提供商，由此带来了各种新的机遇，希望抓住这些机遇的敏捷金融科技竞争者不断涌现。面对这些挑战，像法国巴黎银行这样的全球大型银行（按资产计算全球第八大银行）必须不断提高其数字产品的质量和响应能力。能否在新机遇面前击败金融科技竞争对手，部分取决于是否有能力将历史悠久的核心系统与新的前端应用程序联系起来。要实现所需的速度和效率，就必须对这些核心系统的开发实践进行现代化改造，并赋予开发人员（包括第三方供应商）在开发环境中更多的自主权。

法国巴黎银行完全在 IBM Z 企业服务器平台上运行其战略核心银行应用程序和数据库。法国巴黎银行认识到，这种环境在软件开发的便捷性和效率方面落后于银行的分布式系统，因此开始实施一项重大的现代化项目。

法国巴黎银行大型机部门负责人 Abdelhakim Loumassine 表示：“我们希望解决 IBM Z 环境中开发人员的日常挑战，并应对他们的痛点。但更核心的目标是发起一场文化层面的变革，进一步地推动 DevOps 的根本原则落地生根。这实际上是将 Z 环境和开放系统环境结合起来，为开发人员创建一套单一的流程和方法。”

在对运行现状做出审查时，法国巴黎银行发现，其 Z 平台上的开发人员不但受到容量限制，还不得不使用标准化程度、性能表现和用户友好性都很糟糕的过时工具。该银行旨在整合现有工具集，以提高开发和功能测试阶段的生产效率。法国巴黎银行还希望通过更深入的回归测试来提高最终软件的质量，并使 IBM Z 成为新招聘的开发人员更直观的平台。

Loumassine 说道：“IBM Z 平台具有卓越的性能和弹性，我们的基础架构从未出现过故障。我们希望通过为开发人员提供新的功能来保护和维持这种价值。”