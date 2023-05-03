大型机应用现代化不止于银行业

这是关于大型机现代化系列文章的五篇之一。 当谈及全球最重大的现代化挑战时，银行业总会立即浮现在人们脑海中，这有其充分理由。约 15 年前，银行率先推出了先进的移动应用程序，而早在 20 世纪 90 年代中期，它们就已开始提供在线服务。更早之前，银行便通过庞大的电子支付网关进行交互操作，并运行大型机服务——尽管相关平台自那时起已发生巨大演进，其中许多系统至今仍是其业务的核心。即使与银行相连的交易系统构成了大型机应用的主要部分，它们也只是更广泛的转型浪潮中的一环，且这场变革不仅关乎银行业。大型机仍是许多其他行业数字骨干的重要组成部分，而非仅出于财务动机的数字化转型故事，仍有更多值得述说。让我们深入了解其他行业（包括保险、汽车和零售）中大型机现代化的部分亮点。